India propone penas de hasta tres años de cárcel para los fumadores de cigarrillos electrónicos

El Ministerio de Salud de la India ha propuesto una orden ejecutiva para prohibir la producción y la importación de cigarrilloselectrónicos, con el objetivo de que no se conviertan en una "epidemia" entre los niños y los jóvenes adultos, según revelan documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

"Los cigarrillos electrónicos y tecnologías similares que fomentan el consumo de tabaco o que afectan negativamente la salud pública son peligrosos tanto para el usuario activo como para el pasivo", explica la Secretaría de Salud india en una nota interna.

Además, el Ministerio propone penas de hasta tres años de cárcel, con una multa de hasta 500.000 rupias (6.299 euros), para los reincidentes que infrinjan las nuevas normas. Los que rompan la Ley por primera vez se enfrentarían a una pena de prisión de hasta un año y a una multa de 100.000 rupias (1.258 euros).

Estas órdenes ejecutivas se emiten normalmente en India como medida de emergencia cuando el parlamento no está en sesión. Puede caducar si no se aprueba cuando los legisladores se reúnen en la próxima sesión, que probablemente se celebrará alrededor de noviembre. Según Reuters, por el momento no está claro si el proyecto de decreto ejecutivo se enfrentará a cambios o cuándo será aprobado.

Los defensores de los dispositivos argumentan que los cigarrillos electrónicos son mucho menos dañinos que fumar tabaco, porque los consumidores no inhalan la misma materia peligrosa. Pero muchos expertos a favor del control del tabaco se oponen a los cigarrillos electrónicos, señalando que podrían llevar a la adicción a la nicotina y empujar a la gente a consumir tabaco.

"Existe evidencia de que estos productos son una puerta de entrada a los productos del tabaco e inducen a los adolescentes y adultos jóvenes al consumo de nicotina, lo que conduce a la adicción", considera el Ministerio de Salud indio en el documento.

India, segundo país con más fumadores

India tiene 106 millones de fumadores adultos, el segundo país del mundo después de China. Más de 900.000 personas mueren cada año en el país debido a enfermedades relacionadas con el tabaco. Dieciséis gobiernos estatales de India han prohibido el cigarrillo electrónico, pero todavía no existe una legislación federal que se ocupe de lo que el Ministerio de Salud denominó "producto peligroso".

Justificando su prohibición, el Ministerio de Salud defiende que los cigarrillos electrónicos también pueden ser utilizados como dispositivos de entrega de otras sustancias como el cannabis, y podrían promover el doble uso de los cigarrillos convencionales. "Estos dispositivos son perjudiciales para la salud y la proliferación de estos productos tiene un impacto negativo en la salud pública", zanjan en el borrador.