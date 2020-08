Un gran incendio arrasa un mercado de Ajmán (Emiratos Árabes Unidos)

Un gran incendio ha arrasado un mercado de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos, que se ubica en la nueva zona industrial de la ciudad. Como medida de precaución, se ha desalojado un hospital próximo al lugar del siniestro.

Las llamas han cubierto decenas de establecimientos y han generado enormes columnas de humo en la ciudad. El fuego comenzó este miércoles a las 18.00 horas (hora local), y tras el intenso trabajo de los bomberos y de los equipos de Defensa Civil de Emiratos Árabes Unidos, el incendio fue finalmente sofocado a las 21.00 horas (hora local).

Por el momento, no se conoce el número de víctimas o heridos del siniestro, ni tampoco se sabe lo que produjo el masivo incendio.

El propietario de uno de los negocios del mercado, Rajab Elsawi, fue quien alertó a los servicios de emergencia tras ver la capa de humo negro que se estaba formando, según ha declarado a 'The National'. Además, otro de los trabajadores ha explicado que varias personas intentaron sofocar el fuego con extintores, pero las llamas crecían rápidamente y no pudieron contenerlo.

A day after #BeirutBlast, massive fire broke out at a fruit and vegetable market in the city of #Ajman, United Arab Emirates on Wed evening. No injuries have been reported, and the cause of the blaze is still unknown, according to head of Ajman police. pic.twitter.com/oQDoHBQaoT