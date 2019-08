Las imágenes virales del incendio del Amazonas son falsas

El incendio que arrasa la selva del Amazonas, considerado el principal pulmón vegetal del planeta, está avivando los temores a nivel mundial por su impacto devastador en el medio ambiente. El fuego se expande con especial incidencia en Brasil, pero afecta también a Bolivia.

En este contexto, las redes sociales se han alzado como altavoz para millones de usuarios que lamentan la situación y están denunciando esta catástrofe medioambiental, convirtiendo muchas de las fotos compartidas por ellos en virales. A ellos se han sumado, además, multitud de personalidades famosas, con legiones de seguidores en sus perfiles.

Sin embargo, muchas de estas imágenes están resultando ser falsas. El actor Leonardo Di Caprio, con 34 millones de seguidores en Instagram, es uno de los que 'ha picado' al compartir en esta red social una foto antigua del Amazonas tomada por Loren McIntyre para National Geographic. Aunque se desconoce el año de publicación, se sabe que tiene al menos 16 años, ya que McIntyre falleció el 11 de mayo de 2003, a los 86 años, según señala la agencia AFP.

Otro en caer ha sido el rapero Jaden Christopher, con más de 13 millones de seguidores en su perfil de Instagram, que ha compartido una foto del Amazonas tomada en el año 1989 por un fotógrafo de Sipa Press, adquirida luego por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007, en un reportaje especial sobre la deforestación de la Amazonia a lo largo de 40 años.

La 'youtuber' Divaza, con casi tres millones de seguidores en Twitter, compartió, por su parte, en esta red social una fotografía tomada en 2014 en en el nordeste de Brasil por Mario Tama para la agencia Getty Images.

Que tristeza ver esto...Mientras el Amazonas se incendia hace 16 días, la indiferencia de muchos nos lleva a la extinción del planeta. Es una verguenza la falta de cobertura de algunos medios #PrayforAmazonaspic.twitter.com/Lde72t9bEN — TINI (@TiniStoessel) August 22, 2019

Muchas de las publicaciones que han generado más viralidad con el hashtag #PrayForAmazonas también contienen imágenes falsas.

La foto de una mona abrazando a su cría, aparentemente muerta, ha sido una de las más virales. Pero la imagen no corresponde a los incendios en la Amazonia y el pequeño mono no estaba muerto. La imagen fue tomada por el fotógrafo indio Avinash Lodhi en Jabalpur (centro de India). El reportero gráfico indicó a The Telegraph que la cría sólo se había tropezado.

La única manera de que hagan algo es hacer mucho ruido en redes sociales ya que los canales de Tv no les interesa el tema.RT masivo #PrayforAmazonaspic.twitter.com/nLxFAYrFQ0 — Daniel Quintero (@iDanielQuintero) August 21, 2019

Con el fin de concienciar a los usuarios para que no compartan estas imágenes, la cuenta de Twitter AFP Factual, perteneciente a Agence France-Presse, está documentando algunas de estas fotos virales engañosas.