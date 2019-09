El huracán Dorian arrasa Bahamas y sigue su rumbo hacia EEUU

El azote y la furia del huracán de categoría 5 Dorian que se encuentra sobre las Islas Ábaco ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de luz, mientras los escasos habitantes de Gran Bahama sienten también sus efectos.

Medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas, donde Dorian tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco del archipiélago atlántico.

Posteriormente tocó tierra, a las 14.00 hora local (18.00 GMT), una segunda vez, cerca de Puerto Marsh, también en las islas Ábaco.

Puerto Sandy y zonas del oeste de Nueva Providence se encuentran sin comunicaciones y muchas partes de la isla están a oscuras según informan medios locales.

En las imágenes difundidas por varios habitantes son visibles coches y casas de las que solo se ve el tejado sumergidos debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos, todo ello acompañado de vientos, en algunos momentos de entre 297 y 350 kilómetros por hora.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkUpic.twitter.com/LdvVQFstWY — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

También hay postes de la luz y árboles arrancados y esparcidos por el viento, además de innumerables casas sin techo y pertenencias repartidas por los alrededores.

"No se puede distinguir el inicio de algunas calles con el del mar en muchas partes", dijo este domingo el primer ministro bahameño, Hubert Minnis.

Cientos de personas se encuentran refugiadas en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como refugios.

La directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de Bahamas, Joy Jibrilu, dijo hoy que la situación en las Islas Ábaco es devastadora e indicó que no hay información sobre pérdidas de vidas pero si de enormes daños materiales, mientras rescatistas piden rezar para que todo salga bien.

En un mensaje a la población pidió calma e indicó que hay cuantiosos y grandes daños en las estructuras.

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Bahamas (NEMA, por su sigla en inglés) pidió, a su vez, rezar para que todo salga bien y advirtió a la población de que actualmente "están haciendo todo lo posible" para ayudar, a medida que pasa por el noroeste del archipiélago atlántico el huracán Dorian, de categoría 5.

Se trata del huracán más potente que haya pasado por las Bahamas y el de mayor categoría este año en el mundo.

Situación en Florida

La posible llegada del potente huracán Dorian a las costas del este de Florida este lunes llevó al cierre de aeropuertos y puertos y a suspender los servicios de trenes, además de retrasar la vuelta a clase de miles de alumnos escolares y universitarios.

El huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson, llegó este domingo al archipiélago de las Bahamas y seguirá mañana descargando su furia sobre dichas islas mientras avanza lentamente hacia el oeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que este monstruoso ciclón, con vientos de 185 millas por hora (259 km/h), esté cerca de la costa de Florida el lunes por la tarde o a más tardar el martes.

El aeropuerto internacional de Palm Beach anunció hoy que no estará operativo mañana lunes, mientras los de Fort Lauderdale y Miami están atentos al curso de Dorian para decidir si hacen lo propio, según dijeron sus portavoces a medios locales.

Además, el puerto de Everglades, situado cerca de Fort Lauderdale, ha anunciado que no funcionará el lunes y PortMiami que suspenderá operaciones desde el domingo por la tarde.

Aunque Miami queda fuera de los patrones de trayectoria de Dorian, los colegios públicos del condado de Miami-Dade no abrirán sus puertas el martes, día en que estaba previsto el regreso a las aulas después de las vacaciones estivales, y permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, exhortó este domingo a "no subestimar la fuerza" de Dorian, que tocó tierra en uno de los cayos de las islas Abacos, pertenecientes al archipiélago de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (295 kilómetros por hora), nunca antes registrados en ese lugar.

Hurricane #Dorian is one of the strongest storms that's ever threatened Florida. If you live in a county with evacuation orders, please heed the call.I have also ordered @MyFDOT to suspend tolls on Florida’s Turnpike Mainline and selected toll roads across the state. pic.twitter.com/Aiz7bhAHUh — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 1, 2019

DeSantis recordó que la fuerza de Dorian solo es equiparable a la del huracán que el Día del Trabajo del 1935 causó una "destrucción total" en el sur del estado y especialmente en los Cayos de Florida.

Evacuaciones en Carolina del Sur

El gobernador del estado de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha ordenado este domingo la evacuación obligatoria de 830.000 personas a lo largo de la costa ante la llegada del huracán Dorian, el segundo más potente de los registros históricos para el Atlántico.

Please take a moment to read this see if you are in one of the zones being evacuated tomorrow, Monday, September 2 at 12:00 noon. #HurricaneDorianhttps://t.co/iSvOzkWnxU — Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) September 1, 2019

Entre los condados afectados se encuentran Charleston, Berkeley, Dorchester, Beaufort, Colleton, Jasper, Georgetown y Horry, que podrían verse golpeados por las fuertes condiciones meteorológicas después de que el huracán tocara tierra en las islas Bahamas con rachas de viento de más de 350 kilómetros por hora.

McMaster ha anunciado así que tanto los colegios como las instituciones públicas permanecerán cerradas este lunes en al menos ocho condados costeros debido a las órdenes de evacuación emitidas, tal y como ha informado el diario local The Post and Courier.

Cerca de 200 hospitales y residencias serán a su vez evacuadas, mientras que se pondrán a disposición de la población diversos refugios. "Con estos anuncios sabemos que no podemos hacer a todo el mundo feliz, pero podemos mantenerlos a salvo", ha asegurado el gobernador.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, ha indicado que Dorian tocó tierra en Cayo Elbow, en las islas Ábaco, como un huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

Evacuaciones también en Georgia

El gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, también ha ordenado la evacuación obligatoria de unas 540.000 personas en los condados costeros como medida preventiva y ante la llegada del fenómeno meteorológico.

"A partir del mediodía las personas al este de la I-95 en los condados de Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty y McIntosh deben evacuar debido al huracán Dorian", ha alertado en su cuenta de Twitter.

Tanto Georgia como Carolina del Norte y del Sur han declarado el estado de emergencia de cara a la tormenta. Estas dos órdenes de evacuación, junto a la de Florida, se encuentran coordinadas.

Trump avisa del peligro

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el viaje oficial que tenía previsto realizar a Polonia ante la amenaza que representa Dorian que podría tocar tierra en las próximas horas como huracán de categoría 5, la máxima posible.

Trump ha estado informando de manera regular a través de su cuenta de Twitter de las últimas novedades de la tormenta, y en la tarde de ayer ya avisaba de que Dorian llegaría con "más fuerza" de la esperada y que será probablemente uno de los huracanes más "fuertes de la historia".