La hostilidad contra Zelenski llega al extremo: Trump quiere fulminarlo por la vía rápida

Golpe de realidad para Zelenski. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, empieza a flaquear como aliado fiable para Kiev. El presidente ucraniano, que pensaba que con el anuncio de Donald Trump de acabar con la guerra en Europa, Estados Unidos se posicionaría junto a Ucrania, empieza a distanciarse de la nueva Administración republicana. El magnate tachó a su homólogo ucraniano de "dictador", amenazándolo con que "si no actúa rápido", su país podría "desaparecer". Previamente, Zelenski acusó a Trump de ser víctima de la "desinformación rusa", ante esos avances en las negociaciones de paz sin Ucrania presente.

Trump, junto a su asesor y encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado para recortar gastos y acabar con el "despilfarro" en la nueva Administración, ha aprovechado una entrevista en la conservadora Fox News para aceptar uno de los requisitos para llegar a un acuerdo de paz del presidente ruso, Vladímir Putin: que se celebren elecciones en Ucrania. Unos comicios que, se intuye, podrían incluir algún candidato prorruso y euroescéptico, perfil completamente distinto al de Zelenski.

Esta entrevista se da en medio de las polémicas negociaciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania en la capital de Arabia Saudí, Riad. Un diálogo que dejó este martes la imagen de las delegaciones rusa y norteamericana, y la ausencia de Ucrania y de la Unión Europea. Esta última continúa de pataleta en una serie de cumbres "informales" en el Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron, a la cabeza.

Hasta la fecha se desconocen los detalles del supuesto acuerdo o las condiciones del Kremlin para frenar la ofensiva en Ucrania, aunque se barajan algunas peticiones en función de todo lo expuesto por el Kremlin. En primer lugar, Rusia no aceptará la entrada de Ucrania en la OTAN; en segundo lugar, previsiblemente, Putin pedirá la marcha de Zelenski, al que no considera legítimo debido a que su mandato habría finalizado, pero debido a la guerra, el país está inmerso en una Ley Marcial en la que se suspende cualquier tipo de votación.

Tándem Trump-Putin

Ahora, el multimillonario parece apoyar el argumentario de Putin, afirmando que "en Ucrania hay una Ley Marcial y el índice de aprobación del presidente está en el 4%". "No ha habido elecciones en mucho tiempo allí", señaló durante la entrevista en Fox. Aunque la situación que a traviesa Ucrania es debido a la guerra abierta con Rusia a Trump no parece importarle la excepcionalidad de la situación y ha reiterado la "necesidad" de que el pueblo ucraniano vuelva a urnas para conocer qué quieren los ciudadanos y como condición para que Kiev pueda sentarse en las negociaciones.

La respuesta del presidente ucraniano no tardó en llegar, y es que Zelenski acusó al republicano de ser víctima de la "desinformación rusa". Después, zanjó el asunto: "Si alguien me quiere sustituir ahora no va a funcionar". Fue después de estas palabras del ucraniano cuando Trump le tachó de "dictador" y le amenazó con que "si no actúa rápido, Ucrania podría desaparecer".

"Un dictador sin elecciones, Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país", reiteró el presidente estadounidense en su red social de Truth, en la que también afirmó que está "negociando con éxito" el fin de la guerra en Ucrania con Rusia.

La libertad de Ucrania pasa por los recursos naturales

Por otra parte, el presidente ucraniano también señaló que EEUU habría pedido a través de un borrador emitido hace una semana quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania. Esta petición se ha realizado, según Zelenski, sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre su respaldo a Kiev. El presidente ha dicho que "el documento no era claro". "Solo estaba clara una cosa, que teníamos que dar el 50% de todo lo especificado en el texto", ha indicado.

Pero esto no es algo que pille desprevenido a Kiev, desde hace meses, el mandatario norteamericao se ha mostrado en contra de la cantidad de ayuda económica recibida por Ucrania, y después de asumir el cargo señaló que este debería pagar con sus recursos todo lo recibido. Trump situó la cifra en 500.000 millones de dólares, un número que Zelenski ya ha negado.

Europa y Canadá cierran filas en torno a Ucrania

Europa y Canadá, los gran damnificados de la nueva Administración, cerraron filas este miércoles para que se cuente con Ucrania y con los europeos en las negociaciones de paz, en una cumbre informal celebrada desde París mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se enzarzaban en acusaciones. "La posición de Francia y de sus socios es clara y de unidad. Queremos una paz duradera y sólida en Ucrania", repitió Macron en la red social X tras el encuentro.

Para ello indicó tres condiciones, empezando por la máxima de que se cuente con Kiev en las negociaciones y que sus derechos sean respetados. En segundo lugar, mencionó que la paz debe ir acompañada de "garantías robustas y creíbles" y por último subrayó que "las preocupaciones de seguridad de los europeos deben ser tenidas en cuenta". En el mismo sentido se pronunciaron otros líderes tras el debate, que fue la segunda cumbre informal de este tipo organizada por el Elíseo.