Hope, la primera misión espacial de un país árabe con dirección Marte

Emiratos Árabes Unidos ha lanzado con éxito la primera nave espacial a Marte de un país árabe. La misión Hope despegó este 20 de julio del Centro Espacial Tanegashima en Japón.

Moments that make history... The Emirates Mars Mission team participates in the first Arabic countdown from Japan... The countdown that ushers a new era for Arab space exploration. #HopeMarsMission#HopeProbepic.twitter.com/PaKk75e5F9