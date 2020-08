Varios "heridos graves" tras descarrilar un tren de pasajeros en Escocia

Varias personas han resultado heridas de gravedad este miércoles al descarrilar un tren de pasajeros en Escocia, a la altura de la localidad de Stonehaven, al parecer, por los daños causados por las fuertes lluvias de los últimos días.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, lo ha descrito como un "incidente extremadamente grave" y de momento solo ha confirmado varios "heridos graves". "Todos mis pensamientos están con los implicados", ha dicho, según informa BBC.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, también ha reaccionado vía Twitter para declararse "entristecido por este grave incidente", así como para expresar su apoyo a los afectados y dar las gracias a los servicios de emergencias.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.