Al menos cinco heridos en un apuñalamiento en Ámsterdam

Las autoridades de Países Bajos han confirmado este jueves que al menos cinco personas han resultado heridas víctimas de un apuñalamiento en las inmediaciones de la céntrica plaza Dam de Ámsterdam, cuyo presunto autor ha sido detenido por la Policía.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15.30 horas, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado numerosos agentes de Policía y personal de emergencias, incluido un helicóptero sanitario, según informaciones recogidas por 'De Telegraaf'.

La Policía de Ámsterdam ha confirmado en sus redes sociales que por el momento se desconocen los motivos del ataque, el cual está siendo investigado. De hecho, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comparta material gráfico de los hechos.

In a stabbing incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam square five people have been injured. One suspect has been arrested.