Un helicópero se estrella contra un edificio en Manhattan causando al menos un muerto

Un helicóptero se ha estrellado este lunes en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Al menos una persona ha muerto en el incidente, que se ha producido mientras realizaba un aterrizaje forzoso en la azotea de un rascacielos de Manhattan, en Nueva York, según informaron varios medios locales citando a fuentes oficiales.

"Bomberos del FDNY están trabajando en el 787 de la Séptima Avenida de Manhattan, donde se ha estrellado un helicóptero", ha explicado el Departamento de Bomberos en su cuenta oficial de Twitter.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.