Hamás e Israel alcanzan un acuerdo para mantener el alto el fuego

El grupo islamista Hamás se ha mostrado este jueves optimista con la continuación del alto el fuego en la Franja de Gaza, y ha dicho estar dispuesto a "cumplirlo en su totalidad" al tiempo que los garantes del pacto presionan para que este sábado tres rehenes más sean liberados.



"No nos preocupa el colapso del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que estamos interesados ​​en implementarlo y obligar a la ocupación (israelí) a cumplirlo en su totalidad", ha dicho hoy en un comunicado el portavoz de Hamás, Abdul Latif Al Qanou. "Los mediadores están ejerciendo presión para completar la implementación total del acuerdo, obligar a la ocupación (israelí) a respetar el protocolo humanitario y reanudar el proceso de intercambio el sábado", ha añadido.



Según fuentes palestinas consultadas por el diario israelí liberal 'Haaretz', Israel y Hamás han acordado la liberación de otros tres rehenes, de conformidad con el acuerdo, mientras que Israel aumentará la entrada de ayuda humanitaria en la Franja como "tiendas de campaña, gas y equipo médico".



Ayer, una delegación de Hamás llegó a El Cairo, liderada por el miembro del buró político Jalil al Haiya, a fin de abordar la crisis sobre la implementación del acuerdo y el intercambio de rehenes y prisioneros.



El pasado 10 de enero, Hamás anunció que ponía en pausa "hasta nuevo aviso" el sexto canje de la tregua, previsto para este sábado, por las repetidas "violaciones" del acuerdo por parte de Israel, entre las que citó impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria -como tiendas y casas prefabricadas- o el hecho de que el Ejército siga matando gazatíes en la Franja. A esto, y siguiendo la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu respondió con otro ultimátum, urgiendo al grupo islamista a liberar a los rehenes antes del sábado al mediodía, si no quería volver a la guerra en Gaza. "El lenguaje de amenazas e intimidación utilizado por Trump y Netanyahu no sirve a la implementación del acuerdo de alto el fuego", sentenció hoy Al Qanou.