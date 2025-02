Hamás confirma el inicio de la segunda fase de negociaciones del alto el fuego en Gaza

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este martes, sin dar detalles, que han comenzado las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que debe conducir a una "calma sostenible", una retirada israelí completa de Gaza y a la liberación de soldados varones y menores de 50 años por presos palestinos.



"La segunda fase de contactos y negociaciones ha comenzado y estamos preocupados e interesados ​​en la fase actual de refugio, socorro y reconstrucción para nuestro pueblo en la Franja de Gaza", aseguró hoy en un comunicado el portavoz de Hamás, Abdul Latif al Qanou.



Estas negociaciones deberían de haber comenzado ayer, el día dieciséis del acuerdo, pero Israel ya ha dicho que no enviará una delegación negociadora a Doha hasta finales de esta semana, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decide cómo proceder reunido hoy con su homólogo de EEUU, Donald Trump.



En el comunicado, Qanou culpa a Israel de estar incumpliendo -tras 17 días de alto el fuego- el "protocolo humanitario" estipulado en el acuerdo, ya que según Hamás, no está entrando en Gaza suficiente ayuda para el norte de la Franja, ni tiendas de campaña ni maquinaria pesada para desescombrar. "El refugio y el socorro para nuestro pueblo es una cuestión humanitaria urgente que no puede tolerar la evasión o la postergación por parte de la ocupación (israelí)", denunció Qanou, que defendió la urgencia de reconstruir hospitales, carreteras y pozos de agua.



El acuerdo estipula que 60.000 remolques y 200.000 tiendas de campaña deben entrar en Gaza para albergar a los palestinos que se quedaron sin hogar debido a los bombardeos israelíes. Ayer, el propio Trump reconoció que "no hay garantías" de que el alto el fuego "se mantenga" tres el fin de la primera fase, el próximo 1 de marzo.



Israel ha anticipado en varias ocasiones que no aceptará una retirada completa de sus tropas de Gaza hasta que termine con todas las capacidades militares y políticas de Hamás, mientras que en relación a la reconstrucción y gobierno del enclave, asegura que tampoco va a permitir que los islamistas estén involucrados.