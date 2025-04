Arranca la otra 'guerra mundial': Trump y su obsesión arancelaria amenazan al planeta

Aunque pueda parecer que el nuevo inquilino de la Casa Blanca lleva en el Despacho Oval mucho tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de órdenes ejecutivas firmadas y la cifra de anuncios, ha pasado poco más de tres meses desde que el líder republicano asumió el cargo. El, de nuevo, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumple este tiempo en Washington en el que ha agitado todo el tablero geopolítico, ha revocado las medidas impuestas por Joe Biden y ha conseguido ser el centro de las todos los focos. También ha logrado concesiones y temor entre el resto de países gracias, entre otras cosas, a la imposición de aranceles, aunque esta estrategia puede no salir siempre como desea.

Con su rúbrica en decenas de órdenes presidenciales, ha tambaleado las alianzas y algunas medidas como los aranceles se han convertido en herramientas de presión para lograr concesiones de otros territorios. El 1 de febrero, después de no escatimar en amenazas, impuso los primeros aranceles del 25% para Canadá y México, además de otros del 10% para los productos procedentes de China.

Tras varias negociaciones, Canadá y México consiguieron aplazar un mes la entrada en vigor de las tasas a cambio de ofrecer al magnate instrumentos y promesas para proteger las, según el republicano, preligrosísimas fronteras para que no accedan a su país cárteles ni el fentanilo. China, por su parte, respondió con gravámenes de entre el 10% al 15% a ciertos productos estadounidenses. La guerra arancelaria con el gigante asiático no es nueva.

Poco después, la batalla comercial de Trump continuó y, en esta ocasión, puso el foco en el aluminio y el acero, a cuyas importaciones aplicaría el 25% y tanto la Unión Europea como Canadá prometieron una respuesta enérgica, aunque sin salirse demasiado del guion y priorizando la "cooperación" para no tensar demasiado la cuerda.

Las aguas parecían estar calmadas en este asunto, la atención se había centrado durante días en sus negociaciones bilaterales con Rusia para encontrar 'la paz' en Ucrania, sin contar ni con Kiev ni con la Unión Europea pese a que el conflicto se desarrolla en suelo europeo. También fue protagonista su plan para Gaza, anunciado a través de un vídeo del cual se podían hacer muchas valoraciones, pocas positivas.

Sin embargo, la crisis y haber apartado a los Veintisiete del diálogo para lograr el fin de la guerra volvió pronto a pasar a un segundo plano, aunque no para dejar en paz a un bloque que, según el presidente estadounidense se creó para "joder" a Estados Unidos.

La hostilidad hacia la Unión Europea no cesaba ahí, sino que el dueño del despacho con más poder del mundo aseguró que impondría los nuevos aranceles a los coches importados el 2 de abril.

"Seamos honestos, la Unión Europea se formó para joder a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy presidente", dijo en la primera reunión de gabinete de su segundo mandato. Poco después volvió a anunciar algo: los aranceles previstos para el bloque comunitario rondarán el 25%. En concreto, aseguro que, aunque "amo los países europeos", tomaron una decisión que anunciarán "muy pronto". "Será del 25% en general, para coches y otras cosas".

IMAGEN: Vehículos. EFE

Hostilidad hacia la Unión Europea

Pero la hostilidad hacia la Unión Europea no cesaba ahí, sino que el dueño del despacho con más poder del mundo aseguró que impondría los nuevos aranceles a los coches importados el 2 de abril. "Yo lo habría hecho el 1 de abril", aseveró, dando a entender que quería evitar el anuncio el primer día del mes, Día de los inocentes en el país, para que no pareciese una broma.

Así, la estrategia del shock de Trump continuaba y, pese a que tras la reunión del gabinete informó de que los aranceles entrarían en vigor en abril, después rectificó y aseguró que, considerando que ni Canará ni México están haciendo esfuerzos suficientes para frenar la entrada de fentanilo en EEUU, los impuestos entrarán en vigor, finalmente, en marzo.

Ya desde el principio, el inquilino de la Casa Blanca admitió que los aranceles causarán "dolor" a Estados Unidos y sus ciudadanos pero que el resultado "merecerá el precio a pagar". Según el mandatario, su país "subvenciona" a otros y que sus vecinos y China permiten la entrada de "delincuencia" y "drogas venenosas". "Es el momento de dejar de ser el país estúpido", espetó.

Pero, ¿realmente tiene la intención de hacer cambios sustanciales o se trata de una herramienta para conseguir concesiones? Según algunos analistas, estos impuestos serán temporales y la amenaza con imponerlos la utiliza para conseguir acuerdos más favorables a los intereses estadounidenses o los suyos.

IMAGEN: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

No obstante, la amenaza de Trump se ha incrementado y el país asiático ha insistido en que "la coacción no es la mejor manera de tratar" con ellos. Asimismo, ha añadido: tomará "todas las contramedidas necesarias" para "defender" sus "derechos e intereses legítimos". De la misma manera contestó entonces Justin Trudeu, afirmando que Canadá respondería de forma "inmediata" si Trump impone aranceles.

En relación a la Unión Europea, el bloque comunitario ha destacado que está preparada para todos los escenarios en una posible confrontación comercial con la primera potencia mundial, pero ha insistido en que está centrada en "evitar los peores resultados" si hay una imposición mutua de aranceles. "Estamos preparados para todo, aunque, como hemos dicho, intentamos evitar los peores resultados", indican.

Pero la próxima jornada, la del 2 de abril, es clave para la política arancelaria del presidente estadounidense, ya que está previsto que entren en vigor una serie de gravámenes a distintos productos importados, entre ellos los automóviles y sus componentes.

Aranceles de Donald Trump que han entrado en vigor

Hasta la fecha, han entrado en vigor los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, y los aplicados, con distinta intensidad y alcance, a productos procedentes de México, China y Canadá. Este miércoles, debería entrar en vigor un arancel del 25% para todos los automóviles importados por el país norteamericano, así como para los componentes no fabricados en EEUU y tampoco en México y Canadá, exentos de esos gravámenes. El magnate llegó a amenazar con elevar la tasa hasta el 50% en el caso de Canadá.

Sí está previsto que para estos dos territorios entren en vigor los aranceles a los productos amparados por el T-MEC, acuerdo de libre comercio entre los tres territorios, así como la entrada en vigor de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, farmacéuticos, microchips y semiconductores. Estos también podrían rondar el 25%.

El inquilino de la Casa Blanca también firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a los países que apliquen tasas digitales a empresas estadounidenses, pero también se desconoce cuándo comenzarán a aplicarse.

Finalmente, está previsto que comiencen los aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela, ya sea de forma directa o indirecta. El 30 de marzo, la Administración Trump notificó a los socios de la petrolera estatal PDVSA, entre los que está Repsol, que sus permisos de exportación de crudo desde Venezuela se han cancelado.

¿Y los que no se han impuesto?

Los amagos de Trump no han cesado en estos tres meses y, entre los anuncios de aranceles que finalmente no se han consumado están los llamados "recíprocos" a países que gravan los productos estadounidenses. Trump se dio un plazo de "semanas" o "meses". Posteriormente se precisó que se aplicarán desde el 2 de abril, aunque aún no ha confirmado ni detallado nada respecto a este asunto y sobre qué productos se trata.

IMAGEN: El presidente de EEUU, Donald Trump, con una orden ejecutiva. EFE

El inquilino de la Casa Blanca también firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a los países que apliquen tasas digitales a empresas estadounidenses, pero también se desconoce cuándo comenzarán a aplicarse; así como la imposición de un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. Fue una represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense, pero no ha vuelto a mencionar este asunto.

Por último, dijo que aplicación aranceles a "gran escala" a la Unión Europea y Canadá si ambos colaboran económicamente para perjudicar al país que dirige, pero no ha insistido en este tema.