Vuelve Greta Thunberg para hacer un llamamiento a la 'Huelga mundial' contra la crisis climática

La joven activista Greta Thunberg ha hecho un llamamiento a la sociedad mundial para participen en la 'Huelga mundial' del 25 de septiembre (#25S) para denunciar gravedad de la crisis climática global y la escasa respuesta de los gobiernos e instituciones internacionales. Estas movilizaciones coinciden con la semana climática y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Tenemos que tratar esta crisis como una crisis conjunta, porque esta es una emergencia global. Una de las cosas más importantes es recordar que la gente sufre", ha destacado Thunberg en una rueda de prensa virtual, acompañada de activistas de Juventud por el Clima de todos los continentes.

La iniciativa 'Fridays For Future' también se une a esta convocatoria y también organiza actividades reivindicativas por una acción global en defensa del clima bajo el hastag #fightclimatejustice.

"Vivimos en medio de una pandemia, pero el cambio climático es una crisis tan grande como siempre lo ha sido. ¡Hacemos un llamado para el día de acción global el 25 de septiembre, de cualquier manera que sea segura para ti y tu comunidad!", propone en su página en internet la organización.

School strike week 110.Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike#fridaysforfuture#schoolstrike4climate#FaceTheClimateEmergencypic.twitter.com/aQqyKgBYIb