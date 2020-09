El Gobierno releva al embajador en Venezuela

El Gobierno relevará a Jesús Silvacomo embajador en Venezuela y nombrará para el puesto a Juan Fernández Trigo, que es embajador en Cuba desde octubre de 2018, según ha avanzado la Cadena Cope y ha podido confirmar Europa Press.

A Fernández Trigo le nombró el antecesor de Arancha González Laya, Josep Borrell, y le correspondió ultimar los detalles de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en noviembre de ese año y el viaje de Estado de los Reyes, a finales de 2019. Su anterior puesto, con Alfonso Dastis como ministro, había sido supervisar la aplicación del artículo 155 en Cataluña en lo relativo a la acción exterior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no ha confirmado ningún nombre pero sí ha avanzado que González Laya ultima el nombramiento de nuevos embajadores de España en Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Las fuentes del Departamento han precisado que se trata de cambios que estaban planificadosy que responden al proceso natural de relevos en las embajadas, conforme a la evaluación de las necesidades en las distintas regiones. En el caso de Bolivia, supondrá el retorno de un embajador a un puesto vacante desde la crisis con el Gobierno de Jeanine Áñez a finales de diciembre.

Los relevos correspondientes, según estas fuentes, se ha realizado ya en las embajadas españolas en Europa, Asia y África y ahora se hacen en América. El nombramiento de los embajadores es discrecional y debe hacerlos el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Exteriores.

Jesús Silva fue nombrado por Rajoy

El embajador en Venezuela, Jesús Silva, fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, al igual que Pablo Gómez de Olea en Colombia, Carlos Abella y Arístegui en Ecuador y Josep María Bosch en Jamaica. También fue nombrado en 2017 el anterior embajador en El Salvador, Federico de Torres Muro, pero éste ya fue cesado de su puesto antes de la pandemia y el hueco está aún por cubrir.

Ahora, el relevo de Jesús Silva en la embajada en Venezuela se ha conocido en un momento en que la UE trata de convencer al régimen de Nicolás Maduro de que retrase las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre para intentar dar tiempo a que gobierno y oposición negocien una convocatoria con garantías democráticas.

El primer Gobierno de Pedro Sánchez sustituyó a algunos embajadores nombrados por el PP en destinos 'sensibles', pero mantuvo a otros en lugares clave como Londres, París, Rabat o la propia Caracas.

En sus más de tres años en la Embajada de España en Venezuela, Jesús Silva se vio expulsado durante tres meses por el Gobierno de Maduro a principios de 2018, en represalia por un paquete de sanciones que anunció la UE contra dirigentes del régimen.

Un año después, a finales de abril de 2019, Silva acogió en la residencia de la Embajada al opositor Leopoldo López, horas después de que fuera liberado de su arresto domiciliario por militares afines al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que España y otros países reconocen como presidente encargado del país.

PP ve "muy preocupante" relevar al embajador

La secretaria de Relaciones Internacionales del PP, Valentina Martínez, ha considerado "muy preocupante" el relevo del embajador de España en Venezuela y ha reclamado explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para saber si se trata de un giro en la política hacia este país.

Martínez ha pedido a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que precise si el nuevo embajador se va a solicitar ante el presidente venezolano, Nicolás Maduro, o ante el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país por más de medio centenar de países, entre ellos, España.

"Cualquier intento de esforzarse en pedir mínimas condiciones no es nada más que un intento de blanqueo de algo que no se va a producir. ¿Alguien puede creer que Maduro quiere unas elecciones para no ganarlas?", ha aseverado Martínez.

En junio de este año, Maduro amenazó con sanciones diplomáticas al embajador acusándole de "complicidad" con Leopoldo López, al mismo tiempo que expulsaba a la embajadora de la UE en el país. Todo ello unos días después de un choque entre la ministra de Exteriores y su colega venezolano por la designación del Consejo Nacional Electoral para los comicios de diciembre.