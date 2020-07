La ola de sucesos que ha desencadenado la muerte de George Floyd

El pasado 25 de mayo, la muerte de George Floyd causada por la brutalidad policial en Estados Unidos, ha desencadenado un antes y un después en la historia contra la lucha del racismo en todo el mundo. No solamente hablamos de la repercusión del suceso en redes sociales, en la que grandes personalidades y celebridades como Barack Obama, Beyoncé y Madonna se han pronunciado para apoyar la causa Black Lives Matter y destacan la importancia de luchar para conseguir un cambio de mentalidad en el país. Sino también, de los avances legales que esto ha supuesto. Se ha aprobado una propuesta de ley, Ley de Justicia en las Tácticas Policiales George Floyd, que busca responder a los casos actuales de racismo y violencia policial.

I know the past few months have been hard and dispiriting. But watching the heightened activism of young people makes me hopeful. And if we can keep channeling our justifiable anger into peaceful, sustained, and effective action, this can be the moment when real change starts.