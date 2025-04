Gaza, un mes ya sin tregua: más muerte y críticas a Hamas

Gaza ha vuelto a ser epicentro de la tragedia. El 18 de marzo, sin previo aviso y tras casi dos meses de tregua, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó reanudar los bombardeos sobre la Franja, poniendo fin al alto el fuego alcanzado en Catar con Hamás a finales de enero.



Desde entonces, en apenas un mes, el saldo humano y social ha sido devastador: al menos 1.652 gazatíes han muerto, más de 4.300 han resultado heridos y más de medio millar de las víctimas son niños, según el Ministerio de Sanidad palestino.



Esta nueva fase de ataques, justificada por el Ejército israelí como operaciones “contra objetivos terroristas”, ha tenido como blanco no solo infraestructuras supuestamente vinculadas a Hamás, sino también edificios residenciales, escuelas que operaban como refugios y tiendas improvisadas donde se alojaban desplazados.



Uno de los episodios que más indignación internacional ha generado tuvo lugar el 23 de marzo en Rafah, cuando un convoy de ambulancias fue atacado por tropas israelíes. El bombardeo, que acabó con la vida de 15 paramédicos -ocho de la Media Luna Roja Palestina y seis de la Defensa Civil gazatí-, fue documentado por uno de los sanitarios antes de morir. A pesar de que los vehículos estaban claramente identificados, Israel primero negó la presencia de luces de emergencia, luego lo achacó a una equivocación y finalmente alegó, sin pruebas, que había milicianos ocultos entre los paramédicos.



La represión no ha perdonado tampoco a los informadores. En este mes, varios periodistas han sido asesinados en Gaza, entre ellos el joven reportero de Al Jazeera, Hossam Shabat, de solo 22 años. “Si estás leyendo esto, significa que me han asesinado”, escribió en una carta que dejó antes de su muerte. Otros tres periodistas murieron tras un ataque con dron a su tienda de campaña cerca del hospital Nasser. En total, ya suman más de 210 comunicadores muertos desde el inicio de la guerra en 2023.



A todo esto se suma un cambio inesperado en el clima social: las primeras protestas masivas contra Hamás en Gaza. El agotamiento por la guerra, la falta de ayuda humanitaria -bloqueada por Israel desde el 2 de marzo- y el aumento del sufrimiento civil han provocado que miles de gazatíes salieran a las calles exigiendo la salida del grupo islamista como única vía hacia la paz.



Mientras tanto, el Ejército israelí ha consolidado el control de Rafah, una zona estratégica en el sur de Gaza que representa el 30% del enclave. Las operaciones terrestres, sumadas a los bombardeos, han forzado a miles a huir nuevamente y al menos 15 familias siguen atrapadas sin poder evacuar, según la Defensa Civil gazatí.