Fuerza Aérea de Ucrania afirma derribar 47 de 90 drones rusos en ataque nocturno

La Fuerza Aérea de Ucrania informó este domingo en su parte matinal de que 47 de los 90 drones rusos lanzados la pasada noche contra el país han sido derribados, mientras que otros 33 no lograron alcanzar sus objetivos.



"El enemigo atacó con 90 drones de ataque Shahed y con drones réplica de diversos tipos desde Milérovo, Briansk, Shatálovo, Primorsko-Ajtarsk (Rusia) y Chauda (Crimea)", señaló la Fuerza Aérea.



47 drones Shahed y de otros tipos fueron derribados sobre las regiones de Járkov, Poltava, Sumi, Cherkasi, Kiev, Yitómir, Dnipropetrovsk, Donetsk y Odesa, mientras que 33 drones réplica se perdieron in situ sin alcanzar sus objetivos, continuó el parte.



El ataque ruso causó daños en Cherníguiv, Kiev, Járkov y Odesa, en el norte, centro y sur del país. En Kiev, un dron provocó un incendio en una empresa de manufactura, aunque pudo ser apagado, según anunció el jefe de la administración militar regional, Mikola Kaláshnik, en Telegram. En Cherníguiv, otro ataque destruyó parcialmente dos pisos de un edificio de cinco plantas y dañó vehículos particulares, pero no hubo que lamentar heridos, según el Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania.