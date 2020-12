Francia reanudará los viajes con Reino Unido este miércoles tras suspenderlos por nueva cepa de covid-19

Francia reanudará los viajes por tierra, mar y aire con Reino Unido este miércoles, después de suspenderlos el domingo por la nueva cepa de la covid-19 hallada en territorio británico.

"Los aviones, barcos y Eurostars --trenes que conectan Londres, París y Bruselas a través del Eurotúnel-- reanudarán el servicio mañana por la mañana", ha anunciado el ministro de Transportes francés, Baptiste Djebbari, en su cuenta de la red social Twitter.

"Podrán ingresar en Francia procedentes de Reino Unido los ciudadanos franceses, los residentes en Francia y aquellos que "tengan una razón legítima", ha detallado Djebbari. Todas las personas tendrán que presentar una prueba diagnóstica de la covid-19 negativa.

Les avions, les bateaux et les Eurostar reprendront leur service dès demain matin. Les ressortissants français, les résidents en France et ceux qui ont un motif légitime devront être munis d’un test négatif. Thank you @grantshapps for the amazing work we have done the last 48h!