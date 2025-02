Fracasa la negociación y Zelenski exige que "Rusia pague los platos rotos porque empezó la guerra"

Durante la conferencia de Prensa posterior a la histórica cita, por tensa y dramática, entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente ucraniano reprochó al norteamericano el apoyo expreso que presta a Vladímir Putin y el desprecio que demuestra a su pueblo, que fue el invadido. La conversación en la Casa Blanca, que prometía ser el inicio de un acuerdo fundamental para lograr la paz a corto plazo en Ucrania, se saldó con un fracaso. De momento no habrá negociación porque Trump sentenció pronto a Zelenski: "Usted no está preparado para la paz. Regrese cuando lo esté".

Las discrepancias fueron absolutas, y la escena resultó incluso surrealista, algo inédito nunca visto retransmitido en directo desde la Casa Blanca. Según Zelenski, "Putin no me odia a mí. Odia a Ucrania y quiere destruirnos. El documento que Estados Unidos quiere que yo firme es un inicio positivo para la paz, pero no va a bastar para detener a Putin". "Quien empieza una guerra debe pagar los platos rotos. Tiene que pagar el daño causado".

Trump respondió a esta afirmación alegando que Estados Unidos es parte de la solución, pero condicionada a una rendición, a una entrega de parte del patrimonio de Ucrania -las llamadas tierras raras-, y a una exclusión de Europa de cualquier negociación. "Yo quiero resolver esto. Yo no quiero hablar mal de una persona (en referencia a Putin). Quiero que se resuelva. Y si no, se tendrían que entender ellos (en alusión a Zelenski y el presidente ruso). ¿Y sabe lo que pasará entonces...?", añadió desafiante.

A renglón seguido, Trump arremetió contra Europa y su escasa contribución militar durante estos últimos tres años a Ucrania. "¿Por qué somos nosotros los que tenemos que hacer tanto? Hemos dado mucho más de lo que han dado ellos, y deberían dar lo mismo que Estados Unidos".

Bronca en la Casa Blanca

Zelenski respondió a esta afirmación asegurando que "nosotros tenemos que estar en la mesa de negociación, y Europa también. Estamos defendiendo a la Europa de hoy, el estilo de vida europeo, y por eso estamos muriendo". "Si no los detenemos, Rusia seguirá avanzando", pronosticó como una amenaza segura de Rusia. "Rusia avanzará hacia los países bálticos primero, y luego hacia Polonia. Putin quiere recuperar su imperio, o ¿no lo ve?", dijo a Trump. "Y entonces vuestros soldados, los norteamericanos -dijo dirigiéndose a las cámaras de las televisiones estadounidenses-, tendrán que combatir también contra Putin sin importar que por en medio haya un Océano. Putin no parará".

El tono de la conversación no pudo ser más agrio por parte de Trump, que escenificó con nitidez, incluso con gritos, su animadversión hacia el presidente ucraniano, a quien días atrás calificó como dictador. Zelenski, a su vez, se vio desbordado por el formato en que se desarrolló la conversación, pero finalmente optó por no amilanarse ante el 'vendaval Trump' y responder en un tono airado y, por momentos irónico. La cuestión de fondo es el fracaso de la negociación, la evidencia de Zelenski permanece 'marcado' por la Administración de Trump y que Europa seguirá sin protagonizar un papel preponderante en todo este proceso. Más bien, al contrario.