Familias de rehenes apelan a Israel a actuar con "sensatez" tras la violación del acuerdo por parte de Hamás

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de los cautivos en Gaza, ha apelado este viernes a Israel y la comunidad internacional a actuar con "sensatez y urgencia" ante la noticia de que uno de los cuerpos entregados el jueves por Hamás no pertenece a Shiri Bibas. "Israel y la comunidad internacional deben mantenerse firmes a la hora de garantizar el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que actúar con sensatez y urgencia para hacer frente a estas flagrantes violaciones. Cada paso debe darse con cuidadosa responsabilidad para garantizar el regreso seguro de todos los rehenes", ha asegurado en un comunicado.



En estos momentos, 67 de los 251 rehenes que Hamás tomó en el ataque del 7 de octubre de 2023 siguen en el enclave. Tras la salida el jueves de cuatro cuerpos de Gaza, la cifra quedó en 66, pero el anuncio de que uno de los cadáveres no corresponde a Shiri Bibas ha vuelto a elevarla. Además, hay tres personas que fueron secuestradas con anterioridad. Dos de ellos, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed, saldrán como parte del grupo de seis rehenes con vida que el grupo islamista liberará este sábado.



El grupo ha dicho estar "horrorizado" por el hecho de que el cuerpo de Shiri no haya sido devuelto, como estaba previsto. "Cada minuto que pasa es una sentencia de muerte para los que siguen vivos y una amenaza para nuestra capacidad de traer de vuelta a los caídos para darles un entierro digno", han añadido.



El kibutz Nir Oz, en el que Shiri, Ariel, Kfir y Yardén Bibas fueron secuestrados el 7 de octubre, ha exigido el "inmediato retorno" de la madre de la familia junto al resto de cautivos de la comunidad y del resto del país.