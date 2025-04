El extraño caso de Newsmax, el título ‘trumpista’ que sube en plena histeria de la bolsa

Mientras los mercados mundiales caían en picada, después del anuncio de los aranceles, había un título que se movía en la dirección opuesta: es Newsmax, que en solamente dos días subío del 2.700%. Pero, ¿qué es Newsmax? Es una compañía de medios con un canal de televisión con cable fundada en 1998 por Christopher Ruddy, ex periodista del New York Post, periódico cercano al partido republicano. Se considera que esta compañía sea la más cercana a Trump en este momento. El lunes se produjo la IPO y en menos de dos días ha registrado esta drástica escalada. Las acciones han llegado a valer 283 dólares con una base inicial de 10 dólares.

La volatilidad del título

El título, con el pasar de las horas, ha bajado su interés y se ha equilibrado alrededor de un valor de 60 dólares. La subida drástica se ha debido sobre todo al entusiasmo de los inversores hacia las empresas cercanas a Donald Trump. El hecho de que el título tenga un número de acciones disponibles en el mercado muy limitado, hace que sea susceptible a grandes movimientos. Así como las ‘acciones memes’, hay que poner atención en su subida, porque después del entusiasmo suele llegar una caída tan drástica que pone en riesgo capital invertido real. La volatilidad del título hizo que durante su estreno, la cotización de sus acciones tuvo que ser suspendida hasta diez veces.

A pesar de esta caída, Newsmax ha alcanzado una capitalización en la bolsa de unos 29.000 millones de dólares superando a las competidoras principales: Fox News y el New York Times. La compañía, en el primer semestre de 2024 registró pérdidas por un total de 55 millones de dólares con ingresos limitados, que alcanzan los 80 millones de dólares. Fox Corporation, su competidora, registró enormes beneficios, alrededor de 14.000 millones de dólares.

La campaña publicitaria masiva ha incidido en el impulso bursátil que ha tenido la compañía. Diferentes comunicados en el sitio web de Newsmax han animado a los espectadores a “convertirse en copropietarios de Newsmax”, asegurando que el crecimiento del canal era reflejo del hartazgo ciudadano con el “sesgo peligroso de los medios tradicionales”.

La popularidad durante 2020 y la ‘costumbre’ de Trump

El canal tuvo su mayor éxito durante las elecciones del 2020, cuando se hizo portavoz de todas las teorías de ‘fraude’ electoral que Trump sostenía. Mientras otros tipos de canales no ponían el foco en este tipo de acusaciones, Newsmax era el encargado de que informar sobre esas teorías, convirtiéndose así en un aliado especial del actual presidente de Estados Unidos. Después de unos años, Trump volvió a Fox para tener un apoyo más estable durante sus comicios, pero la televisión de Newsmax se confirmó como la alternativa ultraconservadora. A diferencia de otros canales, Newsmax no cobra a las compañías de cable y satélite una prima por el derecho a distribuir sus canales, según datos de S&P Global Market Intelligence. Esto permite a Newsmax obtener distribución en muchos sistemas de cable y satélite, una ventaja para la publicidad, pero le coloca en desventaja financiera frente a muchos de sus competidores. Newsmax al momento mantiene una posición importante entre las cadenas más vista en Estados Unidos, posicionándose en el cuarto lugar detrás de Fox News, MSNBC y CNN.

Diferentes analistas confirman que este título podría ser una posible ‘acción meme’, así como ya ha pasado con Donald Trump con GameStop o Trump Media & Technology Group, propietaria de la red social Truth Social. En todos estos casos, el entusiasmo de los pequeños inversores, basado en la ideología, disparó las valoraciones muy por encima de los datos financieros reales.

El beneficiado

Seguramente en el corto plazo el gran ganador de esta nueva sorpresa de la bolsa es el fundador de Newsmax, Christopher Ruddy. Su cercanía con Trump ha sido clave para el éxito de la compañía. El ex periodista del New York Post posee el 33% de las acciones, y gracias a esta ‘explosión’ improvisa del título ha podido alcanzar una plusvalía de 9.100 millones de dólares, superando al magnate Mark Cuban, ex propietario de los Dallas Mavericks de la NBA.

No todo lo que reluce es oro, porque la empresa está siempre bajo la lupa a causa de las teorías que sostiene. Una de las empresas de tecnologías electorales, Smartmatic, presentó y obtuvo el pago de una demanda por difamación, por un valor total de 40 millones de dólares. Hay otras dos demandas más importantes a las cuales se está enfrentando actualmente: una es la de Dominion que sigue en activo, con un juicio previsto para finales de este año.

La empresa reclama 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios. La otra es la de Fox News con una demanda activa de 2.700 millones de dólares. En medio de este entorno de inestabilidad política y económica, fragmentación mediática y especulación bursátil, Newsmax se posiciona como un actor emergente, impredecible, caminando paralelamente al presidente de Donald Trump.