La extraña relación de Petro con la noche, el whisky y el califa de Córdoba

Gustavo Francisco Petro Urrego, más conocido como Gustavo Petro (1960), se convirtió en presidente de la República de Colombia cuando el 19 de junio de 2022 obtuvo 11 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, otorgándole la victoria sobre su rival, Rodolfo Hernández. Es además presidente pro tempore de la Comunidad Andina -presidente del Consejo Andino- y líder de Pacto Histórico, formación a través de la cual se postuló para liderar el país.

Nacido en Ciénaga de Oro, localidad en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. Petro se define como un líder de izquierda “progresista” en un país alarmantemente tradicional y virado a la derecha. Basó su camapaña en hacer “girar la economía alrededor de la vida”, en la portección del medio ambiente colombiano en y unas políticas que encumbrasen la riqueza natural. También señaló la necesidad de “profundizar la democracia”, y de hacer una estructura económica basada "en la producción y no en la extracción”, como defendió en la CNN en una entrevista en julio de 2021.

Pero Petro no ha sido un líder exento de polémicas, incluso antes de que llegara a la presidencia del país. El presidente de Colombia, fue, nuevamente, objeto controversias y críticas a través de las redes sociales cuando el pasado miércoles 29 de enero durante la ceremonia de la toma de posesión de tres nuevos altos funcionarios de su Gobierno un comentario se viralizó y abrió el debate sobre su estado de embriaguez durante el acto.

En una jornada marcada por la formalidad debido a la importancia de esos nombramientos, Petro comentó: “No he hecho la primera fiesta desde que me posicioné en este Gobierno, que ustedes sepan, ¿O sí? Ni vallenatos, ni Silvestre Dangond (de hecho, pronunció su apellido como: ‘Darangon’) como la pasada por aquí, ni nada. Aquí nadie toma un trago siquiera”. Rápidamente las redes sociales pusieron su atención en estas desafortunadas palabras que no tardaron en tornar a acusar al líder latinoamericano de "borracho".

A lo largo de su mandato, que comenzó en 2022, Petro ha sido el centro de la atención por situaciones como estas, en todas ellas provocando el debate en torno a su posible y recurrente consumo de alcohol que llega a afectarle hasta en actos públicos. En diversas ocasiones, el presidente fue objeto de burlas y críticas por su participación en eventos oficiales durante los cuales, sus palabras y actuaciones daban a entender que lo hacía en presunto estado de embriaguez.

Concretamente, a raíz de varios de sus pronunciamientos en los que aparecía supuestamente borracho, aunque no se ha confirmado ni demostrado, ha surgido en, en redes sociales, la etiqueta “PetroBorracho” o simplemente “Borracho”. Estos momentos, se han repetido con frecuencia lo que ha dado a lugar a que en Colombia surjan este tipo de menciones alrededor de su figura.

En el ámbito diplomático también se habla de esta cuestión. Tal y como relataba el periodista de ABC, David Alandete, en la COPE, es vox populi entre altos diplomáticos la posibilidad de que Gustavo Petro haya hecho alguna aparición pública tras haber consumido alcohol, y que este haya influido en su comportamiento.

"La sangre del Califa de Córdoba"

La última polémica del presidente colombiano ha sido a raíz de las tan criticadas deportaciones masivas del líder norteamericano Donald Trump de ciudadanos latinoamericanos que supuestamente habían cometido delitos en suelo estadounidense. El pasado domingo, Petro aseguraba que no permitiría la entrada a Colombia de ningún avión estadounidense con ciudadanos deportados si éste no garantizaba que los ciudadanos colombianos recibían un trato digno durantre el proceso de repatriación. Trump no se dejó amedrentar y anunció la imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Y es que a Petro tampoco le asustaba el bloqueo norteamericano, por lo que respondió con la misma medida. Y aunque las tensiones continúan, ambas partes se retractaron de sus anuncios.

Pero, el último comentario que también fue muy señalado lo realizó recordando el Califato de Córdoba, en su cruzada contra los mensajes de superioridad del presidente estadounidense. En un mensaje en redes sociales defendió su parentesco con el Califato de Córdoba: “Colombia ahora deja de mirar el norte, mira al mundo, nuestra sangre viene de la sangre del Califato de Córdoba, la civilización en ese entonces”.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

"La civilización en ese entonces, de los latinos romanos del mediterraneo, la civilización de ese entonces, que fundaron la república, la democracia en Atenas", continuaba en su extenso mensaje a través de 'X' (antes Twitter). Petro seguía señalando su consangueneidad con "los resistentes negros convertidos en esclavos" por parte de los colonizadores del norte.

Este extenso mensaje en redes también pilló desprevenidos a los internautas, y aunque algunos de ellos apoyaban fielmente a su presidente, otros le preguntaban si "¿está borracho?" o si el mensaje era falso.