Detectan señales de vida bajo los escombros un mes después de la explosión en Beirut

Un mes después de la explosión que arrasó Beirut, los equipos de rescate han encontrado señales de vida bajo los escombros de un edificio derruido. Fue un perro, de nombre Flash, el que dio el 'ladrido de alarma' y los rescatistas han corroborado por medios técnicos los indicios de la existencia de supervivientes exactamente tras 31 días desde el estallido en el corazón de la capital del Líbano, que se produjo el pasado 4 de agosto en el puerto de la ciudad.

El perro Flash es integrante del equipo de rescatistas chilenos Topos Chile, que colaboran en las labores de búsqueda. Fue este perro el que detectó movimientos bajo un edificio destruido en la zona de Gemmayze de Beirut, una de las más afectadas por la explosión, que acabó con la vida de 190 personas, hirió a 6.000 y provocó cuantiosos daños materiales.

Las imágenes captadas mediante cámaras térmicas han permitido a los rescatistas corroborar la presencia de dos cuerpos en la zona marcada por el perro. Uno de los cuerpos, de menor tamaño, estaría acurrucado junto a otro más grande que ha registrado un ciclo de 18 respiraciones por minuto, tal y como han registrado los dispositivos de escucha.

Eddy Bitar, miembro de una ONG local que ha trabajado junto al equipo chileno de especialistas en rescates, ha confirmado este extremo a la cadena CNN por un hecho que ya está dando a la vuelta al mundo y del que también se han hecho eco las agencias AFP y Reuters.

Las 18 respiraciones por minuto han devuelto a los equipos de rescate la esperanza de encontrar a personas con vida entre los escombros, como apuntan los propios participantes en las labores búsqueda: "Estas señales de respiración y pulso junto con el sensor de temperatura significan que hay una posibilidad de vida".

Por ello, el equipo de rescate ha comenzado a preparar el terreno para actuar sobre el mismo, lo que requerirá bastantes horas. A última hora de la tarde, los rescatistas colocaban luces en la zona y se disponía a emprender las labores de desescombro con la ayuda de una unidad de protección civil.

