Europa elige bando tras la "encerrona" del Despacho Oval: división entre los líderes políticos

Este viernes el mundo ha asistido a la discusión en directo más encendida que se haya visto entre dos presidentes. En el Despacho Oval, Volodímir Zelenski y su homólogo estadounidense han protagonizado una rueda de prensa de la que se esperaba el anuncio de un acuerdo que acercase el final de la Guerra de Ucrania. Sin embargo, Donald Trump, con una demistración de poder y ejercicio de humillación, ha hecho saltar por los aires el diálogo hasta el punto de acusarlo de "jugar con la Tercera Guerra Mundial". La discusión no ha servido para acercar a las partes, sino todo lo contrario, una indeseable realidad para los líderes europeos, que han cerrado filas mayoritariamente con el europeo. Aunque hay díscolos, como la italiana Meloni o el eslovaco Fico.

Entre los mandatarios que defienden a Zelenski a capa y espada se encuentra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha compartido un mensaje directo a través de su cuenta de X —anteriormente conocida como la red social Twitter—: "Ucrania, España está contigo", ha escrito. El mensaje incluye esa frase en español, inglés y ucraniano y adjunta las banderas de España y Ucrania, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado públicamente el apoyo del Ejecutivo al país invadido por el ejército de Putin: "Lo importante de esta noche es que España está con Ucrania y con Zelenski, que es un presidente democráticamente elegido", ha dicho el ministro. "El pueblo ucraniano puede saber que cuenta con el apoyo español, como ya demostró el presidente del gobierno en su visita a Kiev, anunciando 1.000 millones de euros de ayudas". En España, el líder de la oposición sí comparte opinión con el presidente del Gobierno: Alberto Núñez Feijóo, del PP, también se ha posicionado con Zelenski: "Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión. Ucrania merece ser escuchada y tener apoyo para una paz justa", ha manifestado.

La oposición italiana exije a Meloni una posición clara

Entre los líderes europeos que se han expresado, una de las primeras ha sido Giorgia Meloni. La reacción de la presidenta fue la de proponer "una cumbre inmediata" entre Estados Unidos, los Estados europeos y aliados para abordar el asunto de Ucrania. Meloni no se ha tomado partido públicamente y no se ha expuesto. La oposición criticó esta mañana la primera ministra por serdemasiado tibia y no tomar una posición más contundente, como la de la gran mayoría de líderes europeos, quienes mostraron públicamente su apoyo a Zelenski tras la bronca con Trump. "Nos encontramos en una situación internacional inaudita" y la reacción de Meloni "no aclara la postura de Italia", denunciaron en una nota Chiara Braga y Francesco Boccia, líderes de la fuerza opositora Partido Demócrata (PD).

Abascal se posiciona claramente con Trump

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del PP, Alberto Núñez Feijóo y otros líderes internacionales por "celebrar" que no se firmara el acuerdo sobre tierras raras entre Estados Unidos y Ucrania. Este documento podría haber significado "el principio del fin de la guerra", según él. Además, ha respaldado al presidente Donald Trump, tras su histórico choque en el despacho oval con el mandatario Volodímir Zelenski, defendiendo la tesis de que Kiev necesita a Washington para defenderse de Rusia. En esa línea, ha asegurado que estos líderes saben "que solo Trump puede ayudar a Ucrania a defenderse y a reconstruirse" y sin embargo "les da igual". "Viendo quienes celebran la continuidad de la guerra, nunca ha sido tan fácil una postura internacional, con esa gente que ha hundido Europa y España, no se puede ir a ningún lado", dice el líder de Vox.

Europa apoya a Ucrania

También reaccionó el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien aseguró este viernes a Zelenski que ni él ni los ucranianos están solos, tras la tensa conversación en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump. "Querido Zelenski, queridos amigos ucranianos: no estáis solos", publicó Tusk en la red social X poco después de trascender que Trump ha recriminado al líder ucraniano haber "faltado al respeto" a EE UU y le dijo que puede volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz".

Por otro lado, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, reiteró este viernes el apoyo de su Gobierno a Ucrania. "No está sola. Alemania y el resto de los aliados europeos estamos junto a Ucrania y en contra de la agresión rusa", escribió la ministra del Gobierno saliente en su cuenta de X. "Ucrania puede contar con el apoyo inquebrantable de Alemania, de Europa y de más allá. Su defensa de la democracia y su aspiración a la paz y la seguridad son también las nuestras", enfatizó. También el recién ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, ha dicho: "Estamos con Ucrania en los buenos y en los malos momentos. Nunca debemos confundir al agresor con la víctima en esta terrible guerra". Lo mismo ha hecho la primera ministra letona, Evika Silina: "Letonia apoya a Ucrania".