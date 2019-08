Seis países europeos acogerán a los 356 migrantes del Ocean Viking

El Gobierno de Malta confirmó hoy que seis países europeos - Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía - acogerán a los 356 migrantes que están a bordo del barco humanitario Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, informó en las redes sociales de que "tras un debate con la Comisión Europea y varios Estados miembros, a saber Francia y Alemania, Malta acordó ser parte de la solución para la parálisis del Ocean Viking, que cuenta con 356 personas a bordo, sin perjudicar su posición legal".

El mandatario explicó que Malta trasladará a estas personas a barcos de su Armada, fuera de aguas territoriales, y los llevarán "a tierra firme", donde serán reubicados entre los seis mencionados países.

"Ninguno quedará en Malta", apuntó el primer ministro.

