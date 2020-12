EEUU sanciona a compañías chinas y emiratíes por ayudar a exportar petroquímicos de Irán

Estados Unidos ha vuelto a anunciar sanciones contra compañías chinas y emiratíes por, según el Gobierno del país, haber ayudado a exportar productos petroquímicos de la empresa iraní Triliance, una entidad designada por el Tesoro en enero de 2020.

Según el comunicado, publicado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas compañías sancionadas han proporcionado a Triliance servicios de envío crítico o realizado transacciones financieras en nombre de la empresa, algo que ha permitido a la empresa "seguir gestionando y moviendo las exportaciones petroquímicas iraníes".

En el texto, el departamento señala que las ventas de petroquímicos iraníes son "una importante fuente de ingresos para el régimen iraní", ya que, "generan riqueza para sus líderes corruptos y financian actividades nefastas". Entre estas actividades, indica, se encuentra "la proliferación de armas de destrucción masiva" y "el apoyo a grupos terroristas".

Tal y como recoge el documento, en enero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Triliance y a otras tres empresas petroquímicas y petroleras que transfirieron colectivamente el equivalente a cientos de millones de dólares en exportaciones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC).

Meses después, en octubre del mismo año, la OFAC designó al Ministerio de Petróleo de Irán y al NIOC de conformidad con una autoridad antiterrorista por "su apoyo financiero a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica", una organización terrorista extranjera previamente designada.

Today @USTreasury sanctioned four companies for facilitating the sale of Iranian petrochemicals. https://t.co/twjPqgbERr