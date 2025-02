Estados Unidos humilla a Ucrania con la televisión en directo: "Te he dado la posibilidad de ser un tío duro"

La visita de Volídimir Zelenski a la Casa Blanca no ha salido como esperaba el presidente Ucraniano. El que parecía un aliado imprescindible para Kiev en la guerra contra Rusia ha acabado por converitrse en un escollo más. El ambiente de la reunión en el Despacho Oval entre Donald Trump y Zelenski ha sido tenso, llegado el presidente estadounidense ha gritar a su homólogo ucraniano con las televisiones en directo y no solo ante los teleoyentes americanos.

El presidente norteamericano ha llegado a gritar, en un tono chulesco, al presidente ucraniano llegándole a culpar de querer una tercera guerra mundial: "Zelenski, está usted jugando con la Tercera Guerra Mundial". "O firmas o te dejaremos solo", llegó a amenazar el republicano al ucraniano. Sin casi dejarle Trump ha continuado con el reproche, en un tono muy bronco y con Zelenski amedrentado por los ataques de una figura internacional que hasta ahora creía que era un aliado.

Donald Trump, ha acusado a su homólogo ucraniano de estar "jugando" con la vida de millones de personas. Han sido 30 minutos de declaraciones ante los medios, en directo, pero el momento más tenso llegó cuando el mandatario norteamericano estalló afirmando que Zelenski no estaba en posición de dictar condiciones sobre la guerra.

El presidente ucraniano, interrumpido cada vez que intentaba hacer entrar en razón al magnate estadounidense, ha tratado de defenderse de las acusaciones que éste profería en contra de Kiev. Zelenski ha tratado de mantener la compostura en todo momento ante los ataques de Trump y la prensa norteamericana que trataba de culpar a Ucrania de querer continuar con el conflicto. La actitud de Zelenski ha sido calmada en todo momento tratando de no empeorar una reunión que ya se había tornado en contra de Kiev.

"Ya saben que este ruso loco (en referencia a Putin) vendió 20.000 niños ucranianos. Les han cambiado los nombres, les han cambiado a sus familiares. Queremos traerlos de vuelta", apuntó Zelenski a fin de intentar redireaccionar el enfado de Trump hacia el "verdadero enemigo" para Europa y Estados Unidos.

A la prensa norteamericana no le ha gustado la vestimenta del líder ucraniano llegándole a reprochar que no fuera adecuadamente vestido a esta reunión en el Despacho Oval. "¿No tiene usted un traje?", preguntaba uno de los periodistas a Volodímir Zelenski, quien ha respondido que en su armario contaba con esta prenda, pero no ha querido darle más importancia. Al poco tiempo, el magnate ha ironizado diciendo a Zelenski que "le gustaba su ropa".

La reunión ha acabado, como se esperaba, sin acuerdo y con unas relaciones diplomáticas aparentemente debilitadas. La salida del preisdente ucraniano ha sido precedida de personal militar y varias cámaras, pero Zelenski ha abandonado la Casa Blanca sin acompañamiento del presidente norteamericano, como es habitual en estos casos. El ucraniano, que ha salido con una expresión seria, y algo derrotado, se ha acercado apresurado al vehículo oficial para poder acabar con el mal trago precio en el Despacho Oval.