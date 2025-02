La neumonía del papa Francisco persiste y "no está fuera de peligro" pero "su corazón está perfecto"

La neumonía bilateral persiste pero "su corazón está perfecto". Esta es la última información sobre el estado de salud del papa Francisco, que ha querido agradecer el trabajo de los enfermeros porque "son con los que más tiempo están compartiendo". Los médicos han querido insistir en la avanzada edad del pontífice para asegurar que "no está fuera de peligro" porque "es un paciente frágil por su edad" y por los antecedentes médicos.

Los profesionales informaron este jueves de que la reacción del papa Francisco al nuevo tratamiento que recibe en el hospital Gemelli de Roma por la neumonía bilateral que padece se podía conocer este viernes, al cumplirse el octavo día desde su ingreso. "Entre hoy y mañana se sabrá cómo reacciona el Papa a la nueva terapia farmacológica", indicaron las fuentes, a la espera de la siguiente comunicación médica.

Sin embargo, esta jornada han señalado que necesitarán días o semanas para saber realmente cómo reacciona al tratamiento, además de para su recuperación. Asimismo, los médicos reconocen que podría estar más tiempo en el hospital para evitar que su agenda y actividad le perjudiquen.

En el anterior parte médico, de este jueves, la San Sede indicó que el pontífice, que sufre una neumonía bilateral, había experimentado una "leve mejoría", no presentaba fiebre y sus paramétros hemodinámicos eran "estables", indicó la Santa Sede y ha recogido EFE. El Papa ha continuado con su actividad laboral y recibe visitas de sus colaboradores más cercanos, según las fuentes, que explicaron que Francisco pasa el tiempo entre la cama y el sillón y respira de forma autónoma.

También han indicado estos días que aún no se había tomado ninguna decisión sobre cómo se llevará a cabo el rezo del Ángelus el próximo domingo y este viernes, los médicos han confirmado que será él el que "tome la decisión" de aparecer o no porque ellos solo pueden hacer "recomendaciones" y no prohibirle acudir. "La noche ha transcurrido bien. Esta mañana el papa se ha levantado y ha desayunado", ha informado este viernes a primera hora el Vaticano.

Ingresado el pasado viernes

El pontífice, de 88 años, fue ingresado el pasado viernes en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas de respiración, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral. No obstante, las fuentes señalaron que se trata de una neumonía localizada en determinados lóbulos o puntos del pulmón del Papa.

Desde su hospitalización, hace una semana, su cuadro clínico ha sido calificado de "complejo" y ha requerido una terapia farmacológica adicional. No obstante, tras el boletín del martes, que levantó preocupación sobre la situación del pontífice al revelar que le había aparecido la neumonía bilateral, la últimas comunicaciones del Vaticano apuntan a una "ligera mejoría".