La esperanza de las ucranianas exiliadas: "No olvidaré a los voluntarios españoles, la humanidad no tiene fronteras"

El día 24 de febrero de 2022 la vida de millones de personas en Ucrania cambió para siempre. Hacía décadas que Europa no vivía una guerra entre sus fronteras y el impacto que ha tenido la invasión de Putin en el mundo, nada tiene que ver con el que ha tenido para las miles de personas que huyeron de su país de forma forzosa.

Muchos de ellos, acabaron en España por distintas razones, algunos solo pasaron un tiempo por nuestro país, otros se quedaron, como en el caso de Natasha Ivzhenko, una madre que salió del país junto a sus dos hijos, una niña de 13 y un niño de 7 años de edad.

“Recibí imágenes y noticias en mi móvil sobre cómo las tropas de Putin estaban matando a civiles, entre ellos niños y mujeres. Hicimos la maleta al día siguiente”, explica Natasha, la cual se preocupó aún más cuando el aeropuerto de su ciudad, Hostomel, fue tomado por los rusos.

Las tropas de Putin asediaron nuestra ciudad y se llevaron a una de las amigas de mi hija del colegio, nunca hemos vuelto a saber nada de esa niña hasta a día de hoy

Natasha fijó pronto como destino España, ya que trabajaba como gerente de exportaciones de una empresa metalúrgica y trabajaba con mercados españoles y latinoamericanos. Ahora, a sus cuarenta años, también trabaja enseñando español a los Ucranianos que llegan a España en busca de una oportunidad.

Aún recuerda el viaje con una sensación amarga, fueron cuatro días en coche, el primero de ellos el peor, ya que para salir de Ucrania, las barricadas y los controles de los ucranianos eran intensos. “Me revisaron el coche multitud de veces, pidiéndome documentación y comprobando que era la madre de los niños”, comenta la mujer, que inició su viaje desde la masacrada Bucha, que se encuentra a tan solo cinco minutos de su ciudad. “Me enteré de que eran estrictos con ese tema porque ya habían empezado los primeros secuestros. Cuando la invasión empezó me enteré de que las tropas de Putin asediaron nuestra ciudad y se llevaron a una de las amigas de mi hija del colegio. Se cree que está en Bielorrusia, pero nunca hemos vuelto a saber nada de esa niña hasta ahora. Hacen esto para cambiarles el pasaporte, lavarles el cerebro y contarles su verdad”, menciona con tristeza la traductora, que dejó atrás al padre de su hija e hijo, ya que los hombres raramente abandonan el país, puesto que van a la guerra.

Natasha Ivzhenko, Marina Yadrevska e Irina Borodyanka | Cedidas, Vanesa Nérida

Una situación parecida vivió Marina Yadrevska, residente en Kiev, pero originaria del Donetsk, ya conocía cómo era desplazarse de la guerra. Esta vez, era diferente, Marina tenía una hija de la misma edad que la de Natasha. Vió sus asustados ojos tras las primeras bombas y supo que debía hacer lo que nunca había pensado, irse de su país. “No podía permitir que la psicología de mi hija se ‘rompiese’, tenía mucho miedo por ella y pesadillas con que se la llevaban”, afirma Marina, que al igual que a Natasha ivzhenko, ya le habían llegado estos rumores.

Marina tenía en Kiev una pequeña tienda de joyería, cuyos recursos dejó en manos de sus padres. “En la guerra la gente necesita pan, no joyas. Tuve que reinventarme”, indica la mujer. Relata que con tan solo dos mochilas al hombro, esta madre soltera estuvo 36 horas intentando encontrar un tren que le llevase a Polonia, finalmente, gracias a Cruz Roja y una mujer voluntaria española a la que está muy agradecida y a la que nunca ha vuelto a ver, encontró un autobús que le llevó a España desde Leopolis. Había escuchado hablar de España, siempre había querido ir de vacaciones, nunca se imaginó que acabaría conociéndose como una exiliada.

Tampoco pensó que acabaría en nuestro país, Irina Borodyanka, la cual es paramédico y planeaba quedarse ayudando a sus compatriotas en los alrededores de Kiev, pero el 2 de marzo, poco después de que empezara la guerra recibió la peor de las llamadas, no tenía a donde regresar, un ataque aéreo había destruido por completo su hogar, reduciéndolo a cenizas.

A la derecha y de color verde, lo que un día fue la casa de Irina Borodyanka | Cedidas

Sin saber muy bien cuáles iban a ser sus próximas decisiones, decidió, al igual que las otras dos entrevistadas, primar la seguridad de sus dos hijos pequeños. Primero se quedaron en su pueblo, pero pronto los “misiles volaron sobre nosotros” y la familia huyó a los rincones más lejanos de Ucrania.

“Durante una semana recorrimos muchos lugares en el oeste del país, y comprendí que no había un lugar realmente seguro. Decidí cruzar la frontera para proteger a mis hijos, pero mis familiares, con quienes estaba, no me apoyaron en esta decisión. Entonces recurrí a los voluntarios, y una chica nos subió a su coche y simplemente nos llevó hasta la frontera”, relata Irina, que no disponía de coche.

Con sus dos hijos llegó a Cracovia, donde vivieron en un centro de refugiados durante dos semanas. “El tiempo pasaba... No tenía ropa, casi no tenía dinero... Los autobuses salían en todas direcciones, ofreciendo diferentes condiciones. Te encuentras en una encrucijada, lleno de dudas... ¿Y si no tengo dónde vivir? ¿Y si es una estafa?”, recuerda Irina.

Fue entonces cuando, por un golpe de suerte, conoció a Javier y Encarna, dos españoles que habían ido a descargar comida y ayuda y le ofrecieron su coche en el momento en el que volvían a su país, España.

“Nos trataron con cariño y respeto durante todo el viaje. Estas mismas personas me apoyaron desde el principio, gracias a ellos viví en un hostal durante 10 meses y me ayudaron a encontrar un apartamento y un trabajo”, dice Irina, agradecida.



La vida en España

Irina Borodyanka recuerda con cariño el recibimiento y la ayuda de los españoles, “Cuando el mundo se desmorona, cuando dejas tu hogar atrás y el corazón se encoge de dolor e incertidumbre, lo más valioso es la calidez de las personas que te reciben con los brazos abiertos. España no fue solo un país para mí, sino un hogar donde sentí que me entendían, me apoyaban y me aceptaban”, confiesa Irina

“España es diferente a cualquier otra parte del mundo, vosotros lo sabéis bien. Es por eso que notamos el choque cultural y la verdad, nos gustó”, explica en su caso Natasha, que aun así recuerda la frustración de sus niños al volver del colegio entre sollozos por no saber español y no entender a sus compañeros.

Recuerda que al llegar a nuestro país le contactó una psicóloga española para ayudarla. “La veía todas las semanas y no me cobraba nada. Fue un apoyo, lloré mucho a su lado”, comenta Natasha, que necesitaba estos momentos para luego mantenerse fuerte con sus hijos.

“El pequeño siempre está sonriendo, pero la niña tuvo que acudir al psiquiatra y tuvimos que recurrir también a la medicación. Ella solo tenía 13 años cuando dejamos Kiev, en plena edad del pavo, le costaba comunicarse… También acudió a un psicólogo, pero especializado en adolescentes”, menciona Natasha algo tocada.

Por su parte, Marina afirma que prefiere vivir en España que en Alemania, pudo elegir, pero el carácter de estos últimos y su mentalidad son muy distintas y se sentía más cómoda en España. “Mi hija y yo nos hemos sentido muy reconocidas en España, aquí nos han ayudado y me han dado un trabajo”, reconoce una agradecida Marina, que a día de hoy trabaja en Adif y se plantea abrir un negocio de joyas, como en su Ucrania natal.

“Lo más difícil es el idioma, pero le he puesto mucho interés y esfuerzo en entenderlo, la cruz roja y amigos y compañeros españoles me han ayudado en esto. Pero sigue siendo complicado cuando, por ejemplo, quiero entender bien los resultados del médico o informarme de los pasos para ser autónoma”, puntualiza Marina.

Más oportunidades

Las tres mujeres reaccionan con inquietud cuando se les pregunta por su futuro, muchas de ellas no quieren responder a si volverán o no a su país, después de lo que han tenido que pasar, revivir la incertidumbre vital por la que pasan es doloroso.

“Es complicado, después de tres años estamos acostumbradas, mi hija ahora quiere estudiar, está animada y adaptada. Tiene ganas de vivir aquí y de aprender de este país, le costó, pero ya tiene muchos amigos y amigas españoles. Si ahora mismo volvemos a Ucrania es otro gran cambio para ella”, destaca Marina que además reconoce no confiar en cómo está allí “la psicología” de la gente y también la economía. “Hay mejores oportunidades y yo aquí tengo un buen trabajo y un techo”, reconoce Marina, que admite que su sueño es que la guerra acabe lo antes posible, pero que no buscará otras opciones hasta dentro de dos o tres años.

A Natasha también le cuesta reflexionar sobre si volverá o no a Ucrania. “Depende de cuándo y cómo acabe la guerra. Al principio pensaba que serían unos pocos meses y ya llevamos tres años”, recuerda la traductora que de por si, no confía en Rusia y a la que define como un país que es “poco de fiar”. “Hasta que no haya garantías de seguridad no haré pasar a mis hijos por eso, no otra vez. No más tensión, no más explosiones”, confirma Natasha.

“Ójala nadie pase por lo que estamos pasando los ucranianos, es verdad que tenemos seguridad, un techo, comida y mucha ayuda, pero nada puede compensar la ausencia de tu país y tus seres queridos”, sostiene Natasha.

Un futuro ¿esperanzador?

Las tres, tres años después, se muestran preocupadas por el devenir de los acontecimientos de los últimos días. “No puedo escuchar ni las noticias, desde que llegó Trump a EEUU estoy muy enfadada y quiero llorar, pero eso no soluciona nada, intento no pensar demasiado”, apunta Marina.

La Joyera considera que todas las guerras son por política y dinero, pero que quienes al final las sufren son las personas de a pie. “Ver las noticias es desolador. He visto en Internet que España da mucha ayuda. Europa nos está ayudando más que Estados Unidos y los españoles, en concreto, están volcados, desde que estoy aquí nunca me he sentido sola, estoy muy agradecida”.

Este sentimiento de gratitud es compartido por las tres. “Agradezco a cada persona que, a pesar de sus propias preocupaciones, abrió sus puertas para nosotros, compartió su calidez, su sonrisa, una palabra de aliento. Gracias por sus corazones bondadosos, por ser nuestra luz en los momentos de desesperación. Nunca olvidaré a los voluntarios españoles, vecinos y amigos que demuestran cada día que la humanidad no tiene fronteras”, menciona Irina que añade que “cada persona que alguna vez ayudó a los ucranianos en España sepa que su calidez permanecerá en nuestros corazones para siempre”.

Natasha Ivzhenko en uno de sus viajes por aragón | Cedida

Todas coinciden también en que lo que más las ha ayudado a continuar adelante son sus hijos. Entre lágrimas Natasha reconoce que solo ella se sintió responsable de sus vidas, de su bienestar y de su estado emocional. “Desde que llegamos me volqué en enseñarles a hablar español y pasar tiempo con ellos, llevándolos al parque o de visita a pueblos de la zona de Zaragoza, que es donde vivimos. Recuerdo con cariño y tranquilidad nuestro primer viaje a los Pirineos”, relata Natasha que además dice que apuntó a los críos a deportes y actividades extraescolares para que no “pensaran en su país” y ayudarles a olvidar el horror.