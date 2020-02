Tres españoles, nominados en el World Press Photo 2020

El jurado del World Press Photo, el premio más prestigioso del fotoperiodismo, ha publicado este miércoles los nominados en las diferentes categorías del galardón. Habrá que esperar hasta el 16 de abril para conocer el fallo definitivo. El concurso se divide en nueve categorías más una sección general que selecciona la mejor fotografía del año.

Entre los nominados aparecen los nombres de tres españoles. Estas son sus imágenes:

Ricardo García Vilanova

Este fotoperiodista de reconocido prestigio opta al galardón de mejor fotografía en la categoría "Noticias generales". El título de la imagen es 'Unconscious Protester during the Tishreen Revolution' ('Manifestante inconsciente en la revolución de Tishreen'), tomada el día 15 de noviembre de 2019 en Baghdad (Irak). Vilanova, fotoperiodista freelance especializado en Oriente Medio, acumula 18 premios por su labor.

La nominación llega con una imagen angustiosa, un hombre herido e inconsciente rescatado de una manifestación reprimida con gases lacrimógenos. Las protestas en Irak se iniciaron el 1 de octubre como reacción al paro, la corrupción y la falta de servicios básicos. Según la ONU, "más de 400 personas han sido asesinadas y al menos 19.000 han sufrido heridas desde inicios de octubre".

Ramón Espinosa

Fotoperiodista de la agencia Associated Press, Espinosa ha contado historias desde Sudán, Israel, Líbano o Yugoslavia. En 2005, se afincó en Haití y República Dominicana, y en 2012, se trasladó a Cuba. El jurado del World Press Photo ha seleccionado su imagen 'Dorian's Devastation' ('La devastación de Dorian') en la categoría de "Noticias de actualidad".

Su fotografía muestra a cinco voluntarios sin rostro que intentan avanzar en plena inundación de Freeport, en las Bahamas. El huracán Dorian alcanzó la categoría 5, la máxima calificación en la escala Saffir-Simpson, y dejó a 71 personas muertas. El huracán tocó tierra el 1 de septiembre y la fotografía se hizo el 3 de septiembre.

Antonio Pizarro Rodríguez

Este galardón finalista al World Press Photo homenajea no solo al fotógrafo Pizarro, sino también al "rey de Doñana", al lince ibérico. La imagen, titulada 'The King of Doñana' ('El rey de Doñana'), competirá por el premio en la categoría "Naturaleza". Antonio Pizarro Rodríguez es el jefe de fotografía del Diario de Sevilla y, según cuenta el periódico, estudió durante dos meses el comportamiento de los animales para congelarlos con su cámara. La fotografía la realizó el 3 de enero de 2019 en un coto de caza de la localidad sevillana de Aznalcázar, en el Parque Nacional de Doñana.

Los nominados viajarán el 16 de abril a Ámsterdam, donde se anunciarán los ganadores del premio.