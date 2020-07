Ernesto de Hannover, ingresado en un psiquiátrico

Ernesto Augusto de Hannover, jefe de la depuesta Casa Real de Hannover ha sido ingresado en un centro psiquiátrico tras un altercado con la policía local como recoge el medio austriaco 'Kronen'.

Según recoge este medio, los hechos tuvieron lugar la noche del pasado miércoles cuando Ernesto de Hannover que se encontraba en la cabaña de Grünau im Almtal, al norte de Austria, llamó a los cuerpos de seguridad del estado alertándoles de que se encontraba en situación de peligro.

Cuando los policías llegaron a la finca de caza se encontraron con una pareja que les condujo hasta la zona donde se encontraba el marido de Carolina de Mónaco, este al ver al matrimonio de nuevo se alteró y acusó al marido de la pareja de haber intentado matarle.

Dos versiones opuestas

La policía al ver el estado de alteración del príncipe alemán se vio obligada a intervenir en el asunto, y uno de los agentes tuvo que reducir al aristócrata. Tras el altercado, Ernesto de Mónaco fue conducido al hospital Vöcklabruck, alojándole en la planta de psiquiatría. Más tarde se le concedió el alta al ser considerado que ya podía volver a casa.

La versión ofrecida por el protagonista de los sucesos es totalmente opuesta a la recogida por los agentes "Un policía me golpeó. Creo que estaban borrachos, al menos dieron la impresión. Luego me encadenaron a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas. Querían llevarme a una habitación y rociarme. Me quedé allí toda la noche. Les dije que no me hicieran eso, que soy una persona normal. Grité hasta que me permitieran salir", señaló.