En la muerte del Santo Padre

El Papa Francisco ha muerto. Algo milagroso sucede cuando la cabeza visible de la Iglesia Católica fallece. Es como si todo el mundo, creyente o no, se paralizase. Es un silencio que indica un hecho trascendental, una señal de la tremenda importancia que cualquier Santo Padre tiene en este mundo. A la pregunta del criminal Stalin, intentando despreciar al Vaticano, cuando preguntó que de cuantas divisiones disponía la respuesta es obvia: de millones de católicos que ven al Vicario de Cristo en la tierra como la referencia de una fe milenaria que se sostiene a pesar de los continuos ataques a la que se ve sometida.

Ahora que el Papa está en la Casa del Padre, quisiera rememorar cómo fue su proclamación que, ciertamente, causó estupor entre muchos. De entrada, Francisco era argentino; en segundo lugar, era jesuita. No era habitual. Luego, sus formas desinhibidas y su trato cercano y amable con la gente le granjearon el amor de los católicos y, por qué no decirlo, la simpatía de muchos no creyentes. Sus decisiones, a menudo polémicas, nunca dejaron indiferente a nadie, ni a propios ni a extraños. Quiso una Iglesia libre de lacras, abogó por los más necesitados, se enfrentó a los poderes fácticos que existen en el seno del Vaticano. Era un Papa distinto y distintas fueron sus decisiones. A quienes le afeaban sus ideas hay que decirles que Dios da a cada Santo Padre unas luces que, siendo parecidas, nunca son las mismas. Sería absurdo comparar la campechanía exuberante de Juan XXIII, uno de los Papas que más ha influido en la Iglesia, con el ascetismo de su sucesor, Pablo VI. Como nada tenían que ver el vigoroso San Juan Pablo II con su sucesor, el Papa Ratzinger, el papa más intelectual y preparado filosóficamente de todos.

Como sus antecesores, Francisco se calzó las sandalias del pescador con el deseo de preservar la Fe Cristiana, esa que se basa en el testimonio de Jesucristo y que proclama la revolución más grande de la historia, el amor entre los seres humanos. Si será poderosa que a Él lo crucificaron por anunciarla y todavía no se ha conseguido implantar en este mundo. Amaos los unos a los otros, dijo el Salvador. La muerte del Papa Francisco es un buen momento para reflexionar acerca de ello. Dejando a un lado liturgias, opiniones personales y politiqueos, deberíamos pensar en qué manera ese mensaje de amor consigue impregnar cada día más al ser humano. Y eso sólo se consigue mediante el milagro de la Fe. Repasando los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, libro importantísimo que recomiendo a quien desee profundizar en su catolicismo, leo esto: “Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar las afecciones desordenadas como los apegos o egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina”.

El ya fallecido Papa Francisco, a fuer de jesuita, conocía muy bien ese legado de sabiduría y piedad que nos legó Ignacio y consagró su vida sacerdotal a buscar la voluntad divina que ahora, traspasado el umbral de la muerte, conoce mejor que todos los sabios más sabios de la Tierra. Descanse en paz Su Santidad e inspire a todos los que quedamos aquí el deseo sincero de encontrar en nuestras almas el amor que existe en el mensaje de Cristo, en el poder del Padre, en la gracia del Espíritu Santo. Esa Santísima Trinidad que tan poco se respeta en nuestros días y que juzgo urgente recuperar. Porque cuando se suprime a Dios por decreto de la vida de los hombres, el Mal se hace rápidamente con el poder. Sí, un Papa ha muerto y el mundo se ha detenido. Pero vendrá otro, y otro, y otro, y la Fe se mantendrá a despecho de ese materialismo banal, carente de sentimientos y vacío hasta el fin de los tiempos. No se trata de un Papa u otro. Se trata de la Eternidad y Francisco ya forma parte de ella.