El embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, en una entrevista concedida al medio independiente CubaNet, ha apuntado que no considera que el país este gobernado por una dictadura: "No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no"

"Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa", ha apuntado el diplomático.

Estas declaraciones llegan en un monumento en el que varios eurodiputados han solicitado la destitución inmediata de Navarro al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell por considerar que está defendiendo al régimen de Castro.

Asimismo, estas afirmaciones coinciden con la reciente misiva que mandó al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, solicitándole que levante el embargo que tiene impuesto su nación a Cuba.

El pasado 24 de febrero Biden renovó por un año más la declaración de emergencia con Cuba, que se mantiene desde 1996 tras el derribo de dos avionetas civiles de la organización de exiliados cubanos 'Hermanos al Rescate'.

Explicaciones a le UE

Josep Borrell ha convocado al español Alberto Navarro, para que dé explicaciones por la carta que envió al presidente estadounidense, Joe Biden, para pedirle que levante el embargo económico sobre la isla.

La iniciativa de Navarro levantó las críticas de un grupo de eurodiputados, de la delegación del PP, pero también liberales y conservadores, que han acusado al diplomático español de alinearse con el régimen cubano y han exigido a Borrell su destitución a través de una misiva.

"Hemos recibido la carta y pedido al embajador que venga a Bruselas para dar explicaciones al Alto Representante. Entretanto le hemos exigido que detalle en una nota el asunto", ha explicado a Europa Press una portavoz de la UE.