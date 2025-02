Elon Musk ofrece 97.000 millones para comprar Open AI

Elon Musk ha lanzado una ofensiva para tomar el control de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT. Según informó en exclusiva The Wall Street Journal, el empresario ha presentado una oferta no solicitada de 97.400 millones de dólares para adquirir la entidad sin ánimo de lucro que controla OpenAI.



La propuesta, entregada este lunes a la junta directiva de la compañía a través del abogado de Musk, Marc Toberoff, abre un nuevo capítulo en la creciente disputa entre Musk y el actual CEO de la firma, Sam Altman, sobre el futuro de la IA.



Musk, quien cofundó OpenAI en 2015 junto a Altman con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial de manera transparente y sin fines comerciales, abandonó la organización en 2019. Desde entonces, Altman ha liderado la transformación de OpenAI hacia una estructura con ánimo de lucro, atrayendo inversores de la talla de Microsoft. Ahora, con la compañía en plena expansión y en el centro de la megainversión de 500.000 millones de dólares del proyecto Stargate anunciado por Donald Trump, la oferta de Musk amenaza con alterar los planes de Altman.



"Mi intención es que OpenAI vuelva a ser la fuerza abierta y centrada en la seguridad que una vez fue", declaró Musk en un comunicado tras conocerse su oferta. Para respaldar su movimiento, ha contado con el apoyo de su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, y de firmas de inversión como Valor Equity Partners, Baron Capital y Atreides Management. Según The Wall Street Journal, en caso de que la oferta prospere, xAI podría fusionarse con OpenAI y Musk o su equipo tomarían el control estratégico de la compañía.



Además de su oferta de compra, Musk ha intensificado su ofensiva legal contra OpenAI, acusando a la organización de traicionar su misión original. En enero, sus abogados pidieron a las autoridades de California y Delaware que iniciaran una subasta para determinar el valor real de los activos de la compañía.



OpenAI, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que su conversión en empresa con ánimo de lucro garantizará una compensación justa para la entidad sin fines de lucro que todavía mantiene cierto control sobre su estructura.