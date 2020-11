La noche electoral más importante de las últimas décadas en Estados Unidos está siendo muy ajustada. El escrutinio deja en el aire quién ocupará la Presidencia del país durante los próximos cuatro años y los candidatos han sido cautos hasta bien entrada la madrugada.

Ambos han permanecido en silencio hasta la una de la madrugada (7.00 horas en España). Sin embargo, el líder demócrata, Joe Biden, ha optado por hacer un balance ante los medios y dirigiéndose a sus votantes.

En su discurso, el demócrata ha asegurado estar en "buen camino" de ganar los comicios y ha pedido "paciencia" a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos.

"No sabremos los resultados hasta mañana por la mañana -la tarde de este miércoles en España- ni Trump ni yo debemos declarar un ganador, es una decisión de los americanos y estamos contentos", ha dicho.

Desde Wilmington, en el estado de Delaware, Biden ha dicho que cree haber ganado el estado de Arizona y Minnesota y se ha mostrado confiado en sus posibilidades en Michigan, Wisconsin y Georgia.

Además, el exvicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) ha dado las gracias a sus votantes y les ha pedido que "mantengan la fe". "Vamos a ganar esto", ha asegurado.

En el lado opuesto se ha situadoDonald Trump, que sin realizar una intervención, ha optado por la herramienta que tanto ha caracterizado su mandato para expresare. A través de Twitter, el republicano ha cuestionado la integridad del sistema, aseverando que los demócratas están "intentando robar" las elecciones.

"Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas estén cerradas!", ha dicho en un mensaje censurado por la red social, que considera que "alguna parte o todo el contenido compartido ha sido objetado y puede ser engañoso".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!