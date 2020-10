La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos sigue. Con declaraciones cada día más intensas, los candidatos tratan de arrancar votos a su contrincante. Este jueves, el actual presidente, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se solaparon en televisión, a la misma hora y mismo formato, pero separados.

La situación actual provocada por la pandemia de coronavirus y el reciente positivo del magante y presidente norteamericano que propició su ingreso hospitalario han obligado a que el segundo 'cara a cara' entre Trump y Biden no se produzca, al menos por el momento.

La propuesta era realizar el debate entre ambos de manera telemática, sin compartir set, debido al riesgo que podría suponer para los asistentes que Trump aún tuviese carga vírica, pero el inquilino de la Casa Blanca se negó a hacerlo de esta manera.

Por lo tanto, en sustitución de este esperado encuentro, ambos líderes norteamericanos decidieron aparecer en la pequeña pantalla, sin permitir a los ciudadanos ver ambos discursos. En concreto, Biden participó en un acercamiento con votantes en la cadena 'ABC'.

La decisión del equipo de campaña del demócrata acordó esta cita cuando se supo que Trump no participaría en un 'cara a cara' a distancia. No obstante, hace dos días, la cadena 'NBC' contraprogramó otro espacio con el republicano.

Biden se mostró a favor de obligar a todos los estadounidenses a vacunarse contra la covid, aunque reconoció que "no se podría"

El demócrata, desde Pensilvania, centró gran parte de su discurso en la gestión de la pandemia, que ha dejado hasta el momento 217.745 fallecidos y casi ocho millones de casos positivos, registrando 1.148 muertes en el último día.

Biden aseguró que tras ocho meses de pandemia, "Donald Trump todavía no tiene un plan para controlar el virus". Además, se mostró de acuerdo con obligar a todos los estadounidenses a vacunarse contra la covid-19, aunque no planteó cómo hacerlo.

"No se podría, ese es el problema. No se puede decir, 'todo el mundo tiene que hacer esto', dijo para señalar que "animaría a la gente a que se la pusiera".

Las palabras de Trump "tienen consecuencias"

Según Biden, "las palabras de un presidente importan, y cuando un presidente no usa una mascarilla o se burla de quienes la usan, tiene consecuencias".

The words of a president matter. And when a president doesn't wear a mask or makes fun of folks who do, it has consequences. — Joe Biden (@JoeBiden) October 16, 2020

El demócrata, consciente de la actual situación en las encuestas, que le dan cierta ventaja, se pronunció a medias sobre uno de los asuntos que más problemas le están dando en campaña. Se comprometió a anunciar antes de los comicios si ampliaría el Tribunal Supremo ahora que los conservadores consolidarían su mayoría.

Enfrentamiento entre Trump y una periodista

Por su parte, Trump protagonizó un enfrentamiento con la periodista de la 'NBC' Savannah Guthrie, a la que corrigió durante su entrevista. El magnate llegó a asegurar que la cadena le había tendido una "trampa" al colocar a una además de periodista, abogada, para hacerle las preguntas.

"Nos han tendido una trampa para esta noche. Si se quieren entretener un poco, pueden verlo", aseguró Trump en el mitin que ofreció posteriormente en Carolina del Norte.

Trump niega las informaciones del 'The New York Times' en las que se asegura que con una fortuna de 3.100 millones de dólares, no pagó impuestos sobre la renta durante diez años

En cuanto a su reciente conocido positivo en coronavirus, la periodista le preguntó si se realizó una prueba para conocer si había contraído el virus el día del primer debate presidencial, celebrado el 29 de septiembre, 48 horas antes de su diagnóstico.

Trump vaciló con la respuesta asegurando que "quizá" se lo hizo o "quizás no".

En el mitin de Carolina del Norte, el presidente afirmó que la 'NBC' es "lo peor" y dijo, de manera irónica que Guthrie era "encantadora". Asimismo, afirmó, tal y como informa EFE, que solo accedió a participar porque quiere "ver cómo le tratan" en comparación con Biden, que encabezó un acto similar en la misma cadena este mes.

"Cuando me lo ofrecieron pensé: qué demonios, nos dan una hora gratis de televisión", espetó.

"Hemos hecho un trabajo increíble"

En relación al coronavirus, Trump se mostró convencido de que su administración ha hecho "un trabajo increíble" y rechazó cualquier responsabilidad por la epidemia en EEUU.

Asimismo, preguntado por QAnon, una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha que detalla una trama secreta organizada por un "Estado profundo" contra Trump y sus seguidores, el republicano se negó a rechazar la teoría.

#TrumpTownHall.@realDonaldTrump fails to denounce the QAnon conspiracy during his NBC Townhall pic.twitter.com/H9kghzMd1V — Election dot Org (@DotElection) October 16, 2020

Además, Trump también ha negado las informaciones del 'The New York Times' publicadas a finales de septiembre, en las que se aseguraba que con una fortuna de 3.100 millones de dólares, no pagó impuestos sobre la renta durante diez años. Se informaba de que arrastraba una deuda de 421 millones y que solo pagó 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016.