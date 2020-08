La Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones de Bielorrusia

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron este miércoles no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario, Aleksandr Lukashenko.

"Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por la autoridades bielorrusas", declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de una cumbre telemática de líderes comunitarios.

Los líderes de la Unión Europea se han reunido este miércoles de forma extraordinaria en una cumbre telemática centrada en la situación política de Bielorrusia, con el foco puesto en reafirmar el apoyo a la causa democrática en el país vecino, incluida la posibilidad de facilitar un diálogo entre las autoridades de Minsk y la oposición para salir de la crisis.

Las protestas contra la reelección de Aleksandr Lukashenko no han cesado desde las elecciones del 9 de agosto

La cumbre, un mensaje en sí mismo, ya que no hay precedentes de una reunión extraordinaria de este tipo, fue convocada por el presidente del Consejo, Charles Michel, ante el deterioro de la situación en Bielorrusia.

Protestas en Bielorrusia

Lasprotestas contra la reelección de Aleksandr Lukashenko no han cesado desde las elecciones del 9 de agosto, que la Unión Europea considera que no fueron "libres".

La reunión era para aunar posiciones en el seno de la UE y para que los líderes reiterasen su respaldo a la causa democrática en Bielorrusia.

Fuentes europeas señalaron que los Veintisiete debatirían cómo mantener abierto el diálogo interno en Bielorrusia, incluida una posible mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo del que forman parte tanto Rusia como Bielorrusia.