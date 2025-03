El Papa Francisco vuelve a pasar una noche "tranquila" y su condición es estable dentro de la complejidad

El Papa Francisco ha pasado una noche "tranquila" y esta mañana se encuentra descansando, según informó el Vaticano, tras veinticuatro días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios. Como cada mañana, la Santa Sede hizo saber que el pontífice no ha sufrido incidencias durante la noche: "La noche ha sido tranquila. El Papa reposa", se lee en un breve mensaje.



Este domingo, como en la tarde del viernes, no se prevé el envío de un boletín médico ya que las condiciones del papa son estables dentro de la complejidad. El último parte, del sábado por la tarde, asegura que está mostrando una "buena respuesta" a la terapia y una "gradual" y "leve" mejoría, aunque los médicos optan por la cautela.



Francisco, ingresado desde 14 de febrero por una neumonía bilateral, prosigue con su terapia mientras se le ayuda a respirar por el día con altos flujos de oxígeno con cánulas nasales y por la noche con ventilación mecánica no invasiva. Asimismo realiza fisioterapia respiratoria y motora, muscular.



Aunque no aparezca ni hable en público -solo mandó un breve mensaje de audio el pasado jueves a los fieles que rezan por él el rosario cada noche en la plaza de San Pedro- este domingo volverá a compartir sus reflexiones. Lo hará con una homilía en la misa por el Jubileo de los Voluntarios en la plaza vaticana, que será leída por el cardenal encargado de presidirla, el canadiense Michael Czern.



Y también con su catequesis del Ángelus dominical, en el que como en las últimas tres semanas Francisco no podrá asomarse a la ventana del Palacio Apostólico. Esta tarde además la Curia Romana empieza los ejercicios espirituales de Cuaresma a en el Aula Pablo VI del Vaticano, unas reflexiones en las que Francisco no podrá participar pero que estarán organizadas "en comunión" con él.