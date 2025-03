El Papa Francisco continúa "estable", pero sigue con ventilación mecánica

La oficina de prensa del Vaticano ha informado de que el Papa sigue "estable" y no ha sufrido nuevos episodios de broncoespasmo durante el día del sábado, ni presenta problemas en sangre ni fiebre. Sin embargo, las notas remitidas a la prensa indican que sigue necesitando "ventilación mecánica no invasiva" después de la crisis que tuvo el pontífice este viernes durante su ingreso en el Hospital Gemelli.

"El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable", anuncia el parte oficial. "Ha alternado la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia a altos flujos, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso. El Santo Padre está apirético y no presenta leucocitosis. Los parámetros hemodinámicos se han mantenido estables; ha seguido alimentándose y ha realizado regularmente fisioterapia respiratoria, colaborando activamente. No ha presentado episodios de broncoespasmo"´.

El pronóstico sigue siendo reservado.

Noche tranquila

La Santa Sede ha notificado que el Papa Francisco ha pasado la noche "tranquilamente" y sigue descansando. El Papa sufrió a primera hora de la tarde de este viernes una crisis aislada de broncoespasmo que "desembocó en un episodio de vómitos con inhalación" y "un empeoramiento repentino de la afección respiratoria", según ha informado el Vaticano.

En el comunicado, la Santa Sede ha señalado que el Pontífice, en la mañana, alternó la fisioterapia respiratoria con oración en la capilla.

Los médicos han informado que, tras la crisis aislada que sufrió, "fue prontamente broncoaspirado" y "comenzó ventilación mecánica no invasiva, con una buena respuesta al intercambio gaseoso".

"El Santo Padre se ha mantenido siempre vigilante y orientado, colaborando en las maniobras terapéuticas", ha desvelado la Santa Sede, que ha insistido que el pronóstico del Papa "sigue siendo reservado".

Por la mañana, además, volvió a recibir la Eucaristía. El Pontífice continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde hace 16 días después de que se le complicara una bronquitis.