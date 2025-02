El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, aseguró hoy que “ha llegado el momento decisivo en el antagonismo con Occidente”, durante una ceremonia de entrega de medallas a soldados que combaten en Ucrania. Beloúsov subrayó que “de las acciones de cada persona, cada soldado y oficial depende ahora nuestro gran país”.



“Creemos en vosotros y en vuestra disposición a cumplir las misiones más complicadas”, afirmó. El ministro concedió hoy a varios soldados por su coraje el mayor reconocimiento del Estado ruso, la Estrella Roja, y un arma de reglamento con su nombre y apellidos.



Seguidamente, Beloúsov departió con los galardonados sobre el desarrollo de la infraestructura de las guarniciones y otros puntos de emplazamiento de unidades militares, y también sobre el perfeccionamiento del sistema de gratificaciones. El ejército ruso ha intentado intensificar en las últimas semanas su ofensiva en el Donbás con el fin de llegar en la mejor situación en el campo de batalla a las negociaciones de paz.



Los rusos intentan cercar la plaza de Pokrovsk y alcanzar el bastión de Kostiantinivka en la región de Donetsk, pero no han logrado expulsar a los ucranianos de la región de Kursk. El subjefe del Estado Mayor ruso, Serguéi Rudskói, estimó esta semana en casi un 75% el territorio de las regiones de Donetsk, Jersón y Zaporiyia bajo control ruso, y en un 99 % en el caso de Lugansk.



“2024 fue un punto de inflexión en el logro de los objetivos de la operación militar especial. El régimen de Kiev ya no puede modificar significativamente la situación en el campo de batalla”, señaló al periódico Estrella Roja.



Destacó que el enemigo ha perdido en gran medida la capacidad para producir armamento y para movilizar el número de hombres necesario para compensar las bajas y crear nuevas reservas estratégicas. “El desarrollo del conflicto en Ucrania ya no depende de Kiev, sino de la voluntad de Occidente de construir una arquitectura de seguridad europea que tenga en cuenta los intereses de Rusia”, añadió.