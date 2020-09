La Justicia de EEUU impide que Trump prohíba la descarga de Tiktok

Los usuarios de TikTok en EEUU aún pueden descargar y actualizar la aplicación para crear y compartir vídeos cortos. Un juez estadounidense ha emitido este domingo una orden que impide al Gobierno de Donald Trump prohibir la red social china, por lo menos hasta que la Justicia vuelva a pronunciarse.

El magistrado Carl J. Nichols de la corte federal del Distrito de Columbia ha accedido a la petición de los abogados de la firma china, que piden un bloqueo temporal ante el posible veto mientras las dos partes se enfrentan en juzgados.

Trump desafió con prohibir TikTok en EEUU en el mes de agosto si la firma propietaria, ByteDance, no vendía su negocio en el país a empresas estadounidenses.

Según el mandatario, la red social supone una amenaza de seguridad nacional por los vínculos existentes en China entre el sector privado y el Gobierno del Partido Comunista Chino.

EEUU cuenta con 100 millones de usuarios de Tiktok y supera los 700 millones en todo el mundo.

#WeAreTikTok and we are here to stay! pic.twitter.com/AaA8OhpvGx