La visita de más alto nivel de un funcionario de EEUU a Taiwán desde 1979

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, viajará en los próximos días a Taiwán, en el contexto de la pandemia de coronavirus, para realizar la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense a la isla desde 1979, lo que ha enfurecido a China, que considera al archipiélago parte de su territorio.

"Visitaremos Taiwán en los próximos días para trasladar el apoyo del presidente de Estados Unidos a su liderazgo global en materia sanitaria y para subrayar nuestra creencia compartida de que las sociedades libres y democráticas son el mejor modelo para proteger y promover la salud", ha anunciado Azar en Twitter.

Taiwan has been a model of transparency and cooperation in global health during the COVID-19 pandemic and long before it. This trip represents an opportunity to strengthen our economic and public health cooperation with Taiwan.