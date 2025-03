EEUU anuncia que retomará las conversaciones para un alto el fuego en Ucrania este domingo en Arabia Saudí

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que las conversaciones para un alto el fuego en Ucrania continuarán este domingo, 23 de marzo, en la ciudad saudí de Yedá, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya apoyado detener los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas durante 30 días.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha señalado que quedan "algunos detalles por pulir", pero "eso comenzará el domingo en Yedá" con un equipo estadounidense liderado por el asesor Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

"Después avanzaremos hacia un alto el fuego total", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que durante la jornada han tenido "una conversación muy interesante" sobre los elementos "para lograrlo", indicando que Putin "ha estado de acuerdo con el enfoque" y "no quería ver más muertes en el campo de batalla. "Así que han sido estos dos grandes líderes uniéndose por el bien de la humanidad", ha agregado.

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, ha manifestado que cree que "los rusos ya se han puesto de acuerdo" a la hora de detener los ataques contra la infraestructura energética y en el aspecto marítimo, en particular en el mar Negro. "Tengo la esperanza de que los ucranianos también lo estén", ha agregado.

Witkoff ha felicitado a Putin "por todo lo que ha hecho hoy" en la llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "para acercar a su país a un acuerdo de paz definitivo". "Le doy todo el crédito", ha expresado, mientras que ha recordado que él mismo mantuvo dos reuniones con el mandatario ruso que "fueron muy convincentes" y en las que "lograron bastante".

Asimismo, el enviado estadounidense ha destacado la "elección" de Trump de imponer "la paz mediante la fuerza" y de que "no hay alternativas a una paz buena y una paz duradera", que es lo "importante para ambas partes".

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca, que también ha realizado una entrevista con la cadena de televisión Fox News, ha negado que Putin le exigiera paralizar la ayuda militar a Kiev para alcanzar el mencionado acuerdo: "No. No lo hizo. No hablamos de ayuda", ha zanjado.

Trump ha asegurado que han mantenido "una gran llamada", que duró casi dos horas y en la que hablaron "de muchas cosas", incluido "cómo lograr la paz". "Y ahora mismo, hay muchas armas apuntándose entre ellas, y un alto el fuego que no llega. (...) Rusia tiene la ventaja", ha agregado, reiterando que quiere "terminar con esto de una vez".