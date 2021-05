El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su "apoyo inquebrantable" a Israel en medio de la actual escalada de enfrentamientos con las fuerzas palestinas y ha subrayado su "derecho legítimo" a defenderse de estos ataques.

A través de un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que Biden ha mantenido una conversación telefónica con Netanyahu, a quien le ha mostrado su rechazo y condena a los últimos ataques lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), así como el de "otros grupos terroristas" contra Jerusalén y Tel Aviv.

"Biden ha transmitido su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo a defender a su pueblo. También ha transmitido los ánimos de Estados Unidos para lograr el camino hacia el restablecimiento de una calma sostenible", pues, Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para las personas de fe de todo el mundo, debe ser un lugar de paz", se lee en el texto.

El presidente de Estados Unidos también ha comunicado al primer ministro israelí del "compromiso diplomático" de Washington con países de la región, como Egipto, Jordania y Qatar, así como con representantes del pueblo palestino.

El comunicado concluye informando de que ambos han acordado "mantener una estrecha consulta" entre sus gobiernos, incluyendo el "compromiso constante" de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, asesores de Seguridad Nacional y altos mandos militares, para "mantenerse en contacto en los próximos días".

Por su parte, Netanyahu ha agradecido a Biden el "respaldo" al "derecho de Israel a defenderse" y ha aseverado que Israel continuará "actuando para socavar capacidades militares de Hamás y otras organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza".

Así lo ha detallado a través de Twitter la oficina del primer ministro israelí, que ha afirmado sentirse "orgulloso" de la firme posición de las fuerzas israelíes "que continúan atacando con todas sus fuerzas".

Blinken conversa con Netanyahu y Abbas

El secretario de Estado estadounidense ha mostrado también este miércoles su apoyo a Netanyahu en una conversación telefónica en la que ha incidido en su "preocupación por el aluvión de ataques con cohetes contra Israel" y ha querido compartir "sus condolencias por las vidas perdidas".

En esta llamada, Blinken ha pedido a todas las partes la reducción de las tensiones y el fin a la violencia.

El responsable del Departamento de Estado ha hablado también con el presidente palestino, Mahmud Abbas, en una llamada en la que han abordado la violencia en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, según ha detallado el portavoz del área, Ned Price.

Blinken ha expresado así sus condolencias por las muertes y ha condenado "los ataques con cohetes", así como ha enfatizado también la necesidad de frenar los enfrentamientos.

Por otro lado, el secretario de Estado ha transmitido a Abbas sus "mejores deseos" para la festividad Eid al Fitr, que marca el fin del mes de Ramadán. En este contexto, ha asegurado, en otro comunicado, que en esta celebración, honra "a los musulmanes de todo el mundo que se reunieron para orar y ayunar con sus familias, en lugar de con sus comunidades más grandes".

"También mantenemos en nuestros pensamientos a aquellos que han experimentado dificultades y han huido de la violencia, junto con aquellos que los han ayudado en su viaje, recordándonos a todos que debemos seguir trabajando a nivel local y mundial, no solo para salvar vidas, sino para restaurar la dignidad y la comprensión para todas las personas, especialmente durante este extraordinario momento de necesidad", ha agregado.

Crítica al "silencio" del Consejo de Seguridad

Por otro lado, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayé, ha criticado este miércoles que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya emitido una declaración condenando a Israel por la escalada de violencia en Gaza y Jerusalén, una declaración que ha sido nuevamente bloqueada por Estados Unidos este miércoles, recoge el medio israelí 'The Times of Israel'.

Según el mismo medio, la declaración del Consejo de Seguridad criticaba a ambas partes por la violencia en curso y los desalojos de palestinos en el barrio de Sheij Jarrá en Jerusalén Este, así como instaba a Israel a respetar el 'status quo' en los lugares sagrados de la ciudad santa.

"El silencio ante los crímenes de Israel lo alienta a seguir atacando a nuestro pueblo. No condenar a Israel en la ONU le da luz verde para cometer más crímenes", ha lamentado Shtayé.

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Egipto, Samé Shukri, ha indicado en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Gabi Ashkenazi, la necesidad de cesar ataques contra los territorios palestinos y ha destacado "la importancia del trabajo para salvar a los pueblos de la región de una mayor escalada y del uso de la fuerza militar", según un comunicado del Ministerio.

Egipto ha manifestado que busca estabilizar la situación en la región a través de la solución de problemas por medios diplomáticos. En esta búsqueda, Egipto ha conversado con Estados Unidos.

Así lo ha indicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien ha detallado que Washington ha hablado con altos funcionarios de Israel, la Autoridad Palestina y "otras partes interesadas", incluidos los qataríes, los tunecinos, los jordanos y los egipcios, "quienes, como todos saben, tienen un papel importante que desempeñar en la región". "Nuestro objetivo aquí es la desescalada mientras buscamos proteger a la gente de la región", ha destacado.