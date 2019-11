EEUU y China alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a la guerra comercial

China y Estados Unidos han llegado este viernes a un principio de acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo para intentar poner fin a la guerra comercial entre ambos países.

El viceprimer ministro y jefe del equipo negociador de China, Liu He, ha hablado por teléfono, a iniciativa estadounidense, con el representante comercial y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Lighthizer y Steven Mnuchin, respectivamente.

"Tuvieron una discusión franca y constructiva sobre cómo abordar de manera adecuada las principales preocupaciones de la otra parte y llegaron a un primer consenso", según ha informado la agencia de noticias oficial Xinhua y recoge Europa Press.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya avanzó el jueves que el acuerdo estaba cerca al indicar que Pekín y Washington buscarían otro lugar donde firmarlo tras la cancelación de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Chile.

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!