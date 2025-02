Dos individuos disparan al aire con fusiles kalashnikov en una estación de metro de Bruselas

Dos individuos han dispararon hoy al aire con fusiles de asalto en una estación de metro de Bruselas. Los perpetradores de este acto no han causado heridos, aunque sí importantes perturbaciones en varias líneas de transporte en plena hora punta de la mañana.



Este suceso se ha producido cerca de la estación de metro de Clémenceau y ha provocado la interrupción de distintas líneas de metro y tranvía y el cierre de la estación de tren de Midi, al sur de la capital.



Una portavoz de la policía ha confirmado que los disparos en la estación de metro se realizaron sobre las 7:00 hora local.



"Se trataría de disparos de intimidación, se lanzaron al aire y no hacia la gente. Nadie resultó herido y los hechos no se inscriben en un contexto terrorista", ha indicado esta portavoz.



Según diarios locales, las cámaras de vigilancia de esa estación muestran a dos hombres encapuchados, armados con fusiles kalachnikov en la entrada y dentro de la estación Clémenceau. La policía ha tratado durante la mañana localizar a los autores de los hechos, que se sospecha que huyeron por el túnel del metro o en el propio metro. De esta forma, la policía ha emprendido una busqueda, la portavoz cree que podrían seguir dentro del tunel en estos momentos.



Como consecuencia, las líneas 2 y 6 del metro están cerradas entre las estaciones de Trône y Gare de l'Ouest. Además, los tranvías 4 y 10 están interrumpidos entre las paradas de Lemonnier y Berkendael, según informó la compañía de transporte Stib, que avisó también de interrupciones en varias líneas de tranvía.



La policía ha establecido un puesto de mando en el barrio de Anderlecht, cerca de la estación donde ocurrieron los hechos.