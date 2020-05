Donald Trump amenaza con "cerrar" las redes sociales tras ser desmentido por Twitter

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "cerrar" las redes sociales en el país después de que Twitter cuestionara dos tuits suyos, calificándolos de "engañosos". La respuesta de Trump, también por Twitter, ha sido la de anunciar una "regulación" de esta plataforma.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas fuertemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda", ha asegurado en un tuit.

Esa ha sido la respuesta de Trump a la verificación de Twitter, que ha cuestionado el contenido informativo en el que el presidente estadounidense se basó el pasado martes para asegurar que "no hay forma de que el voto por correo sea otra cosa que sustancialmente fraudulento", apuntando a un posible amaño de las próximas elecciones para presidir la Casa Blanca.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....

Twitter introdujo un mensaje anexo al tuit del presidente en el que instaba a cualquier usuario a "obtener información de las votaciones por correo", una novedad para la red social que hasta ahora nunca había actuado en este sentido con respecto a Trump, con 80 millones de seguidores.

Y las pretensiones del presidente estadounidense han cogido cariz oficial. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha trasladado que el presidente Donald Trump pretende firmar una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales este jueves, según ha informado la prensa estadounidense.

McEnany ha asegurado a los periodistas a bordo del Air Force One -el avión presidencial- que la orden será "relativa a las redes sociales", pero no ha proporcionado detalles adicionales sobre los planes de Trump.

Más tarde, el presidente estadounidense ha valorado a través de la red social Twitter que "la gran tecnología está haciendo todo lo que está a su considerable alcance para censurar en vistas a las elecciones de 2020".

"Si esto pasa, ya no tendremos nuestra libertad. ¡Nunca dejaré que eso pase!", ha asegurado. "Se esforzaron mucho en 2016, y perdieron. Ahora se están volviendo absolutamente locos", ha continuado. "¡Manteneos atentos!", ha instado Trump en Twitter.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!