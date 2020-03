Trump demanda al 'Washington Post'

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio este martes un paso más para trasladar al terreno legal su batalla contra los medios de comunicación generalistas, al demandar al diario 'The Washington Post' a través de su campaña electoral, una semana después de hacer lo mismo con 'The New York Times'.

La campaña de Trump presentó una demanda por difamación ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, en la que pide que el 'Post' les compense con varios "millones de dólares" por dos artículos publicados el año pasado que, a su juicio, "informaron falsamente de una conspiración con Rusia como si fuera un hecho".

Los artículos "incluyeron afirmaciones difamatorias de que la campaña (de Trump) 'trató de conspirar con' un ataque 'generalizado y sistemático' por parte de Rusia contra las elecciones presidenciales de 2016", dijo la asesora legal de la campaña de reelección de Trump, Jenna Ellis, en un comunicado.

Dichas afirmaciones aparecían en un artículo de opinión de junio de 2019 en el contexto de una descripción sobre el informe de la trama rusa elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.

La columna de opinión también indicaba que el informe de Mueller concluía que la campaña de Trump "intentó conspirar" con Rusia.

Hechos "difamatorios"

El equipo electoral del presidente argumentó que esa acusación es algo "difamatorio", y citó también otro artículo del mismo mes publicado por el 'Washington Post' que planteaba la posibilidad de que Rusia y Corea del Norte pudieran "dar ayuda a la campaña de Trump" este año.

"Estas afirmaciones eran y son cien por cien falsas y difamatorias. La demanda alega que el 'Post' era consciente de la falsedad en el momento de publicarlas pero lo hizo con el objetivo intencionado de dañar a la campaña", subrayó Ellis.

La portavoz del diario, Kris Coratti, afirmó que es "decepcionante que el comité de la campaña del presidente recurra a este tipo de tácticas", y adelantó que el periódico se "defenderá vigorosamente en este caso".

"Prácticamente imposible" que Trump gane

La demanda llega seis días después de que la campaña de Trump pidiera también "millones de dólares" al 'New York Times' ante la Corte Suprema de Manhattan porque, a su juicio, el rotativo neoyorquino publicó "falsamente" que había una "conspiración con Rusia" como un hecho verídico.

Esa fue la primera demanda por difamación que jamás ha presentado un presidente de EEUU contra un medio de comunicación, según escribió entonces en el 'Post' un abogado experto en Derecho relacionado con la libertad de expresión, Theodore Boutrous Jr.

Sin embargo, los estándares legales sobre difamación en EEUU hacen que sea "prácticamente imposible" que Trump gane sus casos contra el 'Post' y el 'Times'.