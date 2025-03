Discordia en la Administración Trump: Musk asevera que los aranceles perjudicarán a Tesla

El hecho de que Donald Trump anuncie la imposición de aranceles para "proteger" a los estadounidenses y sus negocios y economía es ya recurrente. Cada semana, el magnate asegura que estos impuestos entrarán en vigor, quizá como una estrategia de negociación para conseguir cesiones o quizá para, como defiende, lograr proteger a los ciudadanos del país que gobierna. Los últimos han sido los relacionados con los automóviles, unos aranceles que, pese a que es un hecho que Tesla será de los pocos beneficiados con las decisiones de Trump, Elon Musk ha afirmado que su empresa "no saldrá indemne" y que el impacto del coste en sus piezas "no será trivial".

El propietario de la compañía automovilística, Elon Musk, ha afirmado que el impacto del coste de los aranceles en las piezas de los coches de su empresa de automóviles eléctricos "no es trivial", después de que el, de nuevo, inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunciase que impondría aranceles de 25% a los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos.

"Para que quede claro, esto afectará al precio de las piezas de los coches Tesla que procedan de otros países. El impacto en el coste no es trivial", ha manifestado el hombre más rico del mundo en un mensaje en, también, su red social, X.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant.