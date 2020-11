La directora de la CIA, excluida de una reunión de Inteligencia en la Casa Blanca

La directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Gina Haspel, ha sido excluida de una reunión de Inteligencia que ha tenido lugar en la Casa Blanca, según ha informado la cadena de televisión CNN, que cita a un funcionario de alto rango de la Administración estadounidense.

A la reunión han asistido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de Inteligencia, John Ratcliffe, entre otros funcionarios de alto rango.

El funcionario citado por la CNN ha reconocido que, aunque la presencia de Haspel en la reunión no era obligatoria, no parece un buen presagio para la directora de la CIA. Según el citado medio, los asesores de Trump y sus aliados republicanos están intentando que el mandatario no la despida, en medio de las tensiones que esta mantiene con Ratcliffe.

Los asesores de Trump consideran a Haspel "insubordinada"

La CNN informó durante el jueves de que algunos de los asesores de Trump consideran que Haspel se ha "insubordinado" al presidente y a Ratcliffe, argumentando que rutinariamente elude la cadena de mando para promover su propia agenda y la de la CIA.

Trump hizo efectivo el martes el cese del ya exsecretario de Defensa Mark Esper, tras lo que se produjo una cascada de dimisiones en el Pentágono. Entre ellos se encuentra el subsecretario de Defensa, James Anderson.